Miércoles con protestas y cortes en Neuquén: uno por uno, cuáles son los reclamos

La empresa Vista informó el fallecimiento del hombrer, de la empresa Nabors, en un accidente ocurrido mientras el operario realizaba tareas de rutina en el equipo de perforación F19, ubicado en Bajada del Palo Oeste. La compañía energética detalló que, de inmediato, se activó el protocolo de emergencia y se dio trasladando al operario a un centro de salud en la localidad de Catriel, Río Negro, donde falleció.

La víctima se llamaba Miguel Fernández, tenía 40 años y domicilio en Rincón de los Sauces. Al momento del incidente, se desempeñaba en un yacimiento ubicado a unos 80 kilómetros de Catriel (Río Negro), pero en territorio de la provincia de Neuquén.

El hombre fue trasladado de urgencia a la ciudad rionegrina, por la cercanía al lugar del siniestro, pero por jurisdicción, la investigación corresponderá a la Justicia de Neuquén. El fiscal a cargo del caso es Andrés Azar.

marcelo rucci asamblea petroleros

Corte en Ruta 7

Trabajadores municipales de Centenario nucleados en el gremio ATE llevan adelante un corte total sobre la Ruta 7, a la altura de la tercera rotonda, en el marco del conflicto que parece no tener fin en la comuna.

Los manifestantes se concentraron en la zona desde las 7 de la mañana de este miércoles, impidiendo el tránsito de todo tipo de vehículos, con excepción de las "ambulancias, personal de salud, transporte público y bomberos", según precisó el secretario general de ATE Zona Este de Neuquén, Ricardo Tabia, en diálogo con LU5.

El gremialista señaló que el corte de ruta será, en principio, hasta las 14, momento en que se realizará una asamblea para definir cómo continúan las medidas.

Corte Ruta 7 en Centenario ATE Claudio Espinoza

Atención afectada en el ISSN

Desde este martes, varios sectores del Instituto de la Seguridad Social de Neuquén (ISSN) son afectados por medidas de fuerza de los trabajadores, nucleados tanto en UPCN como ATE.

Valeria Portiña, delegada UPCN en el ISSN, confirmó que el gremio decidió mantener un plan de lucha con medidas que afectan la atención hasta que se atiendan los reclamos. Advirtió que entre los motivos de protesta de los trabajadores del Instituto está la negativa de las autoridades a discutir las demandas de UPCN sobre aspectos del Convenio Colectivo de Trabajo.

"Hicimos una serie de presentaciones el lunes y no nos recibieron absolutamente nada", protestó la delegada. Portiña sostuvo que UPCN es el gremio con más afiliados en el ámbito del Instituto, adonde ATE también ejerce representación de empleados. Luego aseguró que el sindicato no fue recibido nunca por la administración de la repartición desde que se reconfiguró bajo el gobierno provincial de Rolando Figueroa.

En tanto, la delegada de ATE en el ISSN, Micaela Fuentes, dijo que en algunos sectores la situación "es un caos". A modo de ejemplo, dijo que el piso cero no tiene ventilación y que muchas personas han sufrido descompensaciones.

ISSN - (3).jpg Claudio Espinoza

Corte de Sejun en el TSJ

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) llevará adelante una conferencia de prensa en las puertas del Tribunal Superior de Justicia a las 10.30, en compañía de la intersindical. Los judiciales harán una permanencia en el Tribunal, con corte de calle hasta que sean recibidos por las autoridades.

"La medida se da en el contexto de un plan de lucha que lleva más de un mes sin respuesta alguna del TSJ a los reclamos por la implementación de los títulos aprobados del convenio colectivo de trabajo, incorporación de personal administrativo y la devolución de días descontados por las medidas de fuerza", informó el sindicato.

SEJUN Protesta en TSJ 04.jpg Claudio Espinoza

Reclamo de la UTA

La Unión de Trabajadores del Automotor (UTA) reclama en las puertas de la empresa de Turismo Patagonia, en reclamo del pago del último incremento salarial. El secretario gremial de la UTA, Gabriel Ceballos, señaló en LU5 que se trata de un monto que ronda los 80 mil pesos.

"Esta gente está acostumbrada a no respetar los incrementos salariales. En mayo hubo un incremento y no lo reflejan como tal en el recibo de sueldo. Dicen que está en ese item, pero no se ve reflejado y los compañeros no han notado ningún cambio", reclamó el gremialista.

El MTD pide viviendas

El Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) se apostó en las oficinas del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) para exigir la reactivación de viviendas. Reclaman 104 viviendas en el barrio Z1.