Crece la tensión en Centenario: denuncian que afiliados de ATE agredieron a funcionarios municipales

Uno de los videos difundidos muestra cómo un hombre forcejea con un asesor del Municipio, que aseguró seguir shockeado por el forcejeo . "Me encontré con un tipo que no sé quién es, me agarró de la solapa de la campera, me rompió los lentes, no reaccioné, levanté las manos en todo momento", relató a LMNeuquén.

"Desconozco quién es, no es empleado municipal pero sí está identificado con ATE", dijo el asesor, que aclaró que el conflicto ya "excede lo sindical" porque el reclamo por la renovación de contratos está resuelto. "No saben cómo salir de esta toma que empezaron", dijo y agregó que desde la gestión de Cimolai siempre plantearon seguir trabajando por los vecinos de Centenario, y mantenerse en términos pacíficos con el gremio.

Agresión de ATE a la municipalidad de Centenario.mp4

El asesor salió de su oficina a una sala de espera, donde un hombre que no es empleado municipal lo increpó. Le dijo "Vos no podés estar acá" y lo agarró de la ropa. "Yo le dije que trabajaba ahí, atiné a levantar las manos y me solté. Me dio algún golpe pero no tuvo consecuencias", dijo el funcionario, que no requirió asistencia médica tras el forcejeo.

En la escalada de tensión, las empleadas municipales empezaron a gritar para evitar las agresiones. Por otro lado, se presentaron cuatro denuncias simultáneas, no sólo por la agresión hacia el asesor sino también porque los manifestantes impidieron el ingreso del secretario de Agua y Saneamiento e impidieron la labor de la secretaria de Gobierno y el secretario de Hacienda.

Después de la toma del corralón municipal, que impide el normal desarrollo de las obras de mantenimiento en la ciudad, en los últimos días escaló el conflicto por la intervención en las oficinas de tránsito para impedir la emisión de licencias de conducir. Los sindicalistas de ATE que protagonizan la protesta redoblaron la apuesta tomando las cajas registradoras del Palacio Municipal, con lo cual la gente que tiene que pagar sus obligaciones, no lo puede hacer.

Bloqueo ATE Centenario corralón.jpeg

Desde la gestión de Cimolai siguen firmes en la decisión de continuar con los trabajos para la ciudad e incluso los festejos por el aniversario. "Decidimos seguir a pesar de estos reclamos. La gente de Centenario lo merece, ayuda a emprendedores y artistas", dijo el asesor agredido.

Por ahora, los empleados del Municipio dependen de la definición de la Justicia para saber si habrá más custodia policial u otras medidas de seguridad para garantizar las condiciones de trabajo dentro de las oficinas municipales.

Cómo es el conflicto de los municipales de Centenario

El problema empezó por la falta de renovación de contratos de 13 compañeros de la Municipalidad de Centenario. A partir de las protestas, en agosto se realizó una nueva contratación, por tres meses. "Pudimos recuperar 11 contratos, pero hay dos que faltan, son dos compañeros de Defensa Civil", indicó.

ATE Centenario.jpg La protesta de ATE fuera de la Comisaria Quinta de Centenario. Foto: Juan Ortuño Centenario Digital

Los trabajadores llevaban más de 2 años en la Municipalidad, y prestaban servicios de asistencia ante emergencias o complicaciones climáticas. "Por ejemplo, trabajaron en la evacuación cuando se dio la crecida del río", dijo uno de los referentes del gremio sobre los dos contratados, que esperaban pasar a planta permanente a fin de año, cuando se hará el decreto de recategorización del personal municipal.

Otras denuncias por agresiones y vandalismo

El conflicto que desató la desvinculación de dos empleados investigados por fraude a la administración municipal de Centenario sumó un nuevo capítulo. Ahora, quedaron escrachados por las cámaras de seguridad, tres sujetos identificados con camperas del gremio ATE quienes, con total impunidad, vandalizaron fachadas de edificios públicos, amparados por la oscuridad de la noche.

La Municipalidad de Centenario lleva 77 denuncias realizadas contra el sindicato, y el conflicto desatado parece no tener fin ni techo. Los ex empleados investigados se encadenaron en el primer piso del palacio municipal, y desde entonces, el reclamo escala cada vez más alto, incorporando ribetes hasta violentos.