Por una toma de ATE, el municipio de Centenario tuvo que suspender una feria prevista para este sábado

"Lamentablemente, no llegamos a terminar de instalarla. La gente quizás no lo sabe, pero para montar una actividad como esta, hacen falta el mantenimiento eléctrico, el armado del escenario, los stands, ahí trabajamos muchas personas que dependen del corralón”, sostuvo.

A su vez, Mannucci recordó que la suspensión de la feria se debe a la toma del corralón que los empleados agremiados en ATE llevan hace 15 días. “Entramos en la tercera semana de toma y no podemos sacar ni un clavo, y lo digo con todo el dolor del alma. El corralón es el gran pañol de la municipalidad. No podemos sacar una bolsa de cemento para terminar un piso ¿Qué tenemos que hacer, volver a comprar? Tenemos secuestrado el centro neurálgico de la municipalidad para todos los vecinos".

Feria centenario suspendida.jpg

En tanto, anunció que la nueva fecha prevista es el 5 de octubre y que esperan para ese entonces poder disponer del ingreso al corralón y de los recursos necesarios para llevarla adelante.

Además, informó que muchos trabajadores que no pueden ingresar al corralón están utilizando las instalaciones del nuevo edificio donde funciona la secretaría a su cargo, en la Alameda. "Allí nos dimos cuenta de la importancia de las reuniones técnicas, de trabajo. No cuentan en estos momentos con sus computadoras, sus herramientas y hay cosas que no se pueden sacar del corralón, como expedientes. Nosotros no podemos usar la máquina chipeadora, ni el camión regador, debiendo contratar uno. Esto lo tiene que saber el vecino”, aseveró.

En otro tramo de la entrevista expresó que los perjuicios son muy grandes, ya que también se demora la habilitación de la sala de agroalimentos, debido a que muchos insumos están retenidos en el corralón. "Son cinco o seis personas defendiendo a contratados cuya fecha ya se venció y está en la potestad de la municipalidad recontratar o no”, dijo. En este caso, esas personas están judicializadas por cobro indebido y excesivo de horas extras.