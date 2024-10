Milei mira con un ojo los resultados de Estados Unidos sin sacar el otro de Neuquén

El boom de la Expo Oil&Gas de la semana pasada no fue casual. La actividad extractiva en Vaca Muerta está en sus máximos y con crecimiento proyectado a gran escala. La ampliación de la red de transporte, con el gasoducto Néstor Kirchner como nave insignia de una serie de obras que permitieron evacuar el crecimiento de la producción de los yacimientos no convencionales.

OIL & GAS ultimo dia (6).JPG Maria Isabel sanchez

La suba interanual fue del 33% y la variación acumulada en estos primeros nueve meses de 2024, alcanzó el 23,88%, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta.

Vaca Muerta en la mira de Javier Milei

La explotación de minas y canteras fue la actividad que más creció en agosto, último registro difundido del Estimador Mensual de Actividad Económica, del INDEC. Con un crecimiento interanual del 6%, fue la que más aportó al estimador, que en términos anuales presentó una caída del 3,83% debido principalmente a caídas estrepitosas de la industria (-6,7%), comercio (-7,9%) y construcción (-18).

En la capacidad de crecimiento de la producción petrolera para expandir el frente energético en el mercado internacional está puesta la expectativa del gobierno para el mediano plazo. Por ahora, la industria recuperó el autoabastecimiento y salió a abrir mercados afuera.

La ecuación energética entre las exportaciones y las importaciones comenzó a dar saldo favorable. En el inicio del gobierno libertario el oficialismo cifraba buena parte del futuro del plan a una victoria de Donald Trump en la elección de Estados Unidos, tanto como a los efectos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones para que Vaca Muerta de otro salto productivo que la lleve a otra escala. La industria petrolera da señales de haber encarado el camino, las posibilidades presidenciales de Trump están por ser develadas.

MILEI TRUMP.jpg Donald Trump y Javier Milei. ¿Se quiebra la relación tras el análisis de un asesor?

El presidente Milei es un admirador del republicano y juega en el esquema de la extrema derecha global al que acaba de incorporarse como militante full time el multimillonario Elon Musk. Según las expectativas iniciales en el gobierno de Milei, que luego fueron quedando varios planos detrás de la coyuntura, Trump debía habilitar otro crédito para la Argentina, como lo hizo cuando lo necesitó Mauricio Macri, en 2018, para no caer en default con los bonistas privados.

Milei todavía necesita la plata del Fondo Monetario Internacional que Trump podría destrabarle, si le cumple las expectativas. No obstante, avanza con un plan para no perder el rumbo si el crédito del organismo no llega. Fue clave para la estabilización de las finanzas el ingreso de dólares del blanqueo. Le dio aire a la administración económica regenteada por Luis Toto Caputo para mantener las cotizaciones paralelas del dólar a tiro de la oficial, que se sigue devaluando a un ritmo del 2% mensual.

El gobierno de Milei llegó a las elecciones de Estados Unidos con menor desesperación por los dólares de Trump que al iniciar la gestión. Tal vez, por eso esta noche se sigan los resultados desde Olivos con menos nervios. O no ¿Contará el vocero Manuel Adorni los pormenores del seguimiento de los resultados estadounidenses por parte del presidente argentino?

Las elecciones norteamericanas se presentan como una contienda muy reñida entre Kamala Harris y Donald Trump. Harris promete continuidad de la política de Joe Biden, mientras Trum asegura que su triunfo implicaría el retorno a sus políticas de "América Primero". Las encuestas muestran una paridad significativa entre ambos candidatos, lo que añade incertidumbre al resultado.