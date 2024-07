Miraba una serie con su nieto y entró una bala por la ventana: "Estamos aterrados"

Es que jamás hubiera imaginado la escena con la que se toparía a la mañana siguiente al despertar. “No podía abrir la ventana... Estaba perforada y eso que es de acero inoxidable. Ahí me di cuenta de que había entrado un tiro , que hizo un agujero en el machimbre de la pared y no mató a nadie de milagro . Vino personal policial, de balística y la quitó. Era de un arma 9 milímetros nos dijeron”, confiesa aún incrédula la vecina.

Aníbal Troilo 2100.jpg

Que asegura “no paré de llorar por lo que pudo haber sucedido, la bala atravesó el marco de aluminio y pegó en el techo entre el machimbre y la pared. Mirá que tengo cortinas black out pero no hubo caso. Si mi nieto o yo nos parábamos, la bala nos volaba la cabeza, mirá el agujero que hizo”, describe la alarmante situación.

Su relato está cargado de dramatismo y angustia. Es que le duele el crítico contexto social del barrio a una de sus primeras pobladoras. “Vine hace 32 años, cuando se inauguraron las 1200. Siempre fue una zona conflictiva, pero esto ya supera todo. Mirá que me han robado varias veces, cosas del auto, de la casa pero nunca algo así”, cuenta indignada quien varias veces resultó víctima de la inseguridad.

Destaca, eso sí, el trato y proceder de la policía, en este y otros episodios desagradables que han sufrido con su entorno. “Hay una Unidad cerca pero no dan abasto parece. Van a un lado y hay lío en el otro”, explica la problemática que padecen en la zona.

Tristes decisiones para poner a sus nietos a salvo

“Nos dijeron que si hubiera sido para nosotros la agresión, hubieran roto la persiana, yo de hecho tengo el auto afuera, del cual me robaron el estéreo, la rueda auxilio, pero no viene por ese lado… En la calle se encontraron 5 vainas en el piso y a la señora de al lado un disparo le dio en la pared”, aporta más información Mariela en un desgarrador testimonio.

Ya han adoptado drásticas y tristes decisiones familiares a modo preventivo. “Estamos atemorizados, aterrados, asustados. Los nenes no van más a mi dormitorio y tampoco quiero que mis otros nietos que cuido y no viven acá vengan a casa. Es lamentable todo, es más a partir de esto si pudiera me voy del barrio, fíjate que cada vez hay más carteles de venta”, expresa sus intenciones, catarsis de por medio, en una cruda confesión.

Comisaría 79.jpg Personal de la Comisaría 79 busca testigos del hecho

“Le agradezco a Dios que la bala no rebotó en la pared y no mató a nadie. Acá no podemos tener vida social, los niños no pueden salir tranquilos, en los veranos afuera de casa andan con cuchillos, a los tiros. Hace rato que ninguna fiesta la pasamos acá”, amplía afligida lo mal que viven por la violencia barrial.

“Una lástima porque también hay mucha gente buena, de trabajo, pero otros que te cansan. De mi casa se llevaron cortinas de la cocina con una de mis hijas adentro… Pero lo que me pasó ahora ya fue el colmo, se tiene que saber y alguien tiene que hacerse responsable de la inseguridad que estamos viviendo”, culmina.

Ella, que junto a su nieto miraban una serie televisiva, sufrió un hecho increíble, de película. Lamentablemente la realidad a veces supera a la ficción.