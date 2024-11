Miranda Araya, la costurera de Chos Malal que se abre paso en la moda

costurera cho malal.jpg

“Siempre viví de la costura. Crié a cuatro hijos gracias a la costura. Soy modista exclusiva, hago ropa de diseño y confecciono prendas únicas. Hago disfraces y arreglos, prendas de todo tipo, desde las de bebés hasta las de adultos. Trabajo a gusto del cliente”, aseguró.

Miranda Araya dedicó su vida a la costura

Miranda comenzó a coser a los 13 años y a los 45 sostiene su oficio con el mismo ímpetu. También se proyecta a futuro, por eso participó del programa provincial creado por el gobernador Rolando Figueroa en agosto de este año, que otorga créditos a emprendedores de toda la provincia.

“Mi emprendimiento surgió desde hace muchos años a través de un financiamiento también que tuve en el año 2008 del Banco Mundial, y ahí ya arranqué con la marca que tengo actualmente”, recordó.

Señaló que este nuevo crédito al que pudo acceder con el programa fue destinado para agregar máquinas al taller, perfeccionar la calidad de los productos y agregar más bordados.

“Los hago a mano -hay prendas que sí o sí tienen que ir bordadas a mano- pero hay bordados que requieran de máquina”, indicó.

“La idea es sumar gente que me acompañe a trabajar y agregar clientela, o sea, expandir la marca a todo lo que sea posible”, señaló. Explicó que “al tener más demanda, hay que contar con una persona que te colabore con la publicidad, otra persona que te ayude a hacer lo que es corte, hilvanes y después vienen los detalles de la costura, que los culminaría yo”.

A pesar de que aún no cuenta con local propio, Miranda participa de las ferias y allí comercializa sus prendas y da a conocer su trabajo. Aconseja a otros emprendedores que “se animen” al desarrollo de sus ideas. “Si alguno necesita mi ayuda que me busque, no tengo problemas en enseñar lo poco que sé, enseñarlo para que alguien más también pueda lograr sus proyectos”, concluyó.

Programa para los excluidos de los bancos

El programa Neuquén Financia fue lanzado en agosto por el gobernador Guriérrez. Tiene como finalidad potenciar el emprendedurismo con herramientas favorables al desarrollo de proyectos que generen valor agregado, autoempleo y nuevas oportunidades.

El programa cuenta con nueve líneas crediticias, por un monto total de 500 millones de pesos para las siete regiones de la provincia. Por un lado atiende a emprendimientos liderados por mujeres, personas de la diversidad, personas con discapacidad y jóvenes emprendedores, y por otro a empresas de distintas actividades económicas, como turismo, industrias culturales, economía social y tecnología, entre otras.

A través de estas líneas crediticias se pretende satisfacer las necesidades de un segmento de mercado excluida de la oferta crediticia de los bancos tradicionales, ofreciendo una tasa de interés promocional variable, con un tope de hasta el 40 por ciento.