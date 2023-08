Movilización de docentes y padres del ISFD 6 al CPE

Ante esto decidieron movilizarse hasta el CPE este lunes a las 9 para hablar con las autoridades correspondientes y formalizar su reclamo.

La empresa Camuzzi certificó que no existen pérdidas de gas en el edificio del IFD 6, en barrio Santa Genoveva. La situación, había obligado a intervenir a Bomberos y Policía y disparó una nueva requisa por parte los inspectores de Camuzzi, que incluyó calefactores, termotanques y cocina. Tras la inspección, el personal técnico habilitó las instalaciones.

El arquitecto Javier De La Vía, responsable del Área Técnica de Mantenimiento Escolar del Ministerio de Gobierno y Educación, sostuvo que "nos enteramos a través de medios de comunicación que estaban suspendiendo las clases y que se estaba informando sobre una pérdida de gas, que tras la nueva inspección de Camuzzi queda descartada".

Insistió en que "no hubo ninguna fuga y desconocemos si la intervención médica solicitada por el establecimiento emitió alguna certificación sobre algún estudiante intoxicado por inhalación de gas para que se salga a confirmar una situación de ese tipo".

No obstante, al menos 6 alumnos se sintieron descompuestos y motivó la intervención del personal médico del SIEN. "Hay niños intoxicados, varios estudiantes me dijeron que les dolían la cabeza. Yo soy maestra especial de plástica, pero la maestra que está con ellos me dice que también tenían dolores. Nos sentimos inseguros en la escuela", contó una docente.