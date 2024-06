Muerte de Benjamín en Colonia Rural Nueva Esperanza: confirman las causas del incendio fatal

En la cocina comedor había una mesada, utensilios de cocina, heladera, estufa eléctrica, lavarropas, freezer y horno. Todo resultó con daños totales producto de la propagación, "tales como en el techo por efecto de convección y radiación calórica por el desplazamiento de gases calientes de la combustión", precisó el informe.

Incendio murio nene colonia rural nueva esperanza

En tanto, en la habitación se localizó la "zona de origen" del fuego, donde también hubo daños totales. Allí había dos camas de dos plazas, una cama cucheta y una cama de una plaza. También había una heladera y dos estufas eléctricas, además de prendas de vestir. En la vivienda, ubicada en las calles El Girasol y Lino, vivía una familia de cuatro adultos y otros dos menores de edad.

El inicio y la propagación del foco ígneo ocurrió donde se encontraba una de las estufas eléctricas, "la cual posiblemente sufrió un desperfecto eléctrico producto de un cortocircuito y que en contacto con elementos muy combustibles (ropa y muebles) dieron origen a una combustión exotérmica". Los peritos también precisaron que se visualizaron "marcas del fuego tales como una quemadura limpia sobre el muro del sentido este, mayor profundidad de combustión en los tirantes de madera y oxidación en las chapas".

Incendio murio nene colonia rural nueva esperanza Claudio Espinoza

En tanto, el informe concluyó que la vivienda "poseía suministro de energía eléctrica no regularizada, en la cual no se apreció dispositivos de protección (llave termomagnética, disyuntor diferencial)". Además, se confirmó que "el agente térmico causal posiblemente estuvo representado por un desperfecto eléctrico producto de un cortocircuito de una estufa eléctrica ubicada en la zona de origen del fuego, que en contacto con elementos muy combustibles que se encontraban en el sector dieron origen a una combustión exotérmica". También se detalló que la vivienda contaba con suministro de gas envasado a presión, pero en los artefactos identificados a gas no se detectaron anomalías.

Por otra parte, se conocieron los resultados de la autopsia, donde se informó que "los signos hallados en el cuerpo peritado, son compatibles con el sometimiento del mismo a la acción directa del fuego y de la alta temperatura ambiental; siendo los signos internos, compatibles con la inhalación de humo produciendo la asfixia por inhalación de gases tóxicos emanados de la combustión, hallazgos que se pueden correlacionar con el incendio de la vivienda, causales suficientes para determinar el óbito".

Incendio en Colonia Rural Nueva Esperanza: el dolor del jardín

El jardín 61 de Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén, donde asistía el nene de cinco años que murió en un incendio mientras dormía, expresó su dolor y lamentó el trágico hecho. Benjamín falleció cuando quedó encerrado en la habitación de su casa tras un incendio provocado por una falla en un calefactor eléctrico.

Aquella mañana, tras conocerse el trágico hecho, la institución educativa a la que asistía el niño lamentó lo ocurrido. "Queridas familias hoy es un día muy triste para el jardín 61 y para todos en la comunidad del barrio Colonia rural Nueva Esperanza, lamentamos tener que dar esta noticia del fallecimiento de nuestro alumno Benjamin. Una pérdida sentida desde nuestros corazones, acompañamos a su familia Casiano Ayala, amigos/as, docentes e infancias en este momento tan doloroso", escribieron a través de una publicación en Facebook.