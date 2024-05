Tragedia en Neuquén: un nene de 5 años murió en un incendio

Ocurrió este miércoles a la noche en Colonia Rural Nueva Esperanza. El nene dormía en una habitación y no pudo ser rescatado.

En la vivienda, ubicada en las calles El Girasol y Lino, vivía una familia de cuatro adultos y otros dos menores de edad . "Un nene de cinco años se encontraba durmiendo y no pudo ser retirado a tiempo de una habitación", aseguró Troncoso.

Colonia Rural Nueva Esperanza

El comisario describió que se trataba de una casa de material, aunque de construcción precaria. Se trata de una zona donde son habituales las conexiones eléctricas clandestinas. "Al parecer fue por una falla de una estufa que utilizaban para calentarse", informó el comisario, aunque aclaró que las causas podrán confirmarse una vez que culminen las pericias correspondientes.

"La vivienda quedó con humo, pero no se quemaron las cosas en el resto de la vivienda. Los ocupantes pudieron salir por sus propios medios, se retiran casi todos y cuando quieren ingresar a retirar al niño no pudieron porque se propagaron las llamas", explicó.

Otros incendios por calefacción precaria

En las últimas horas ocurrieron varios incendios de importantes dimensiones provocados por estufas salamandras, en Plottier. Pese a la dimensión de los siniestros, no se registraron personas heridas, pero los daños fueron totales en ambos casos.

Según informó el jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, uno de los hechos ocurrió este miércoles minutos después de las 6:30, cuando llamaron al cuartel para dar aviso de fuego que había comenzado porque el caño de escape se sobrecalentó e iniciaron las llamas en Colonia San Francisco. "Los daños en ese ambiente fuero totales, pero logramos contenerlo debido a que fue detectado rápidamente", explicó Mansilla en diálogo con LMNeuquén. El bombero dijo que en la casa no tienen gas natural y que la calefacción es en base a leña y por ello se produjo el siniestro.

incendio Plottier (1).jpg

Otro incendio ocurrió alrededor de las 11:25, en una vivienda ubicada en el barrio 1° de Febrero. "En el lugar vivía un matrimonio con sus tres hijos menores. En el momento en que comenzaron las llamas, los chicos estaban solos. En esta ocasión también utilizaban una salamandra para calefaccionarse", especificó Mansilla. "Los daños fueron de un 98%. La familia prácticamente lo perdió todo", precisó.

Por otro lado, el pasado martes, se desató otro incendio importante en la localidad. "A las 14:45 nos avisaron en el cuartel que una casilla de madera se estaba prendiendo fuego en la calle Sargento Cabral", señaló. Al lugar concurrieron tres dotaciones, pero al llegar poco se podía hacer, ya que las llamas habían tomado por completo la vivienda, de manera que el trabajo se centró para que el fuego no se propagara a viviendas vecinas. "Las perdidas fueron totales, pero como los moradores no se encontraban en ese momento no hubo que lamentar personas heridas", aseguró.