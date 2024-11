Multitudinaria marcha de las universidades que llenó las calles de esta ciudad: el reclamo

Comenzó alrededor de las 17 en el playón de la UNCo, donde miles de personas se concentraron y luego marcharon por Avenida Argentina y Olascoaga hasta el espacio intercultural de los Arcos Romanos.

Gentileza Adunc

Los organizadores calculaban aproximadamente 15 cuadras de manifestación. Incluso, cuando llegaron al espacio intercultural de los Arcos Romanos, la columna seguía hasta la feria de los artesanos emplazada en el boulevard de Avenida Argentina. Un montón de gente. Referentes sindicales, organizaciones sociales, integrantes de otras casas de estudio de Río Negro y La Pampa, vecinos y vecinas de esta ciudad, familias. "Hemos sentido mucho su apoyo", expresó la secretaria general de Adun, Silvia Brouchoud, en diálogo con LMNeuquén.

Para más adelante también se planifica un festival que ya tiene fecha: 22 de noviembre.

"No estamos dispuestos a que avancen y cierren las universidades, a que nos ahoguen presupuestaria y salarialmente. Entendemos que el plan es vaciar la Universidad Pública a través de un sistema que está expulsando a docentes, no docentes y estudiantes. Pero seguimos en unidad y no estamos dispuestos a entregarle este espacio al gobierno nacional", sostuvo Brouchoud.

Llamó a la unidad de todos porque, reforzó, "Lo que está en riesgo es la universidad, la que entendemos como un patrimonio de la Argentina que es de todos y de todas".

Milei en pie de guerra con auditorías

Más allá de los reclamos del sector, el presidente Javier Milei aseguró que avanzará con las auditorías en las universidades nacionales públicas: "Los chorros no van a tener paz en la Argentina".

En esa línea, el mandatario continuó: "Voy a ir a buscar los chorros hasta el último rincón de la Argentina y los voy a meter presos. Se acabó el curro en la Argentina; se acabaron las castas".

Sobre la judicialización del conflicto entre la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno, dijo: "Parece que están mucho más sucios todavía".

La UBA, por su parte, anunció que llevaría a Poder Judicial el tema haciendo hincapié en que la intención del oficialismo por auditar violaría el principio de autarquía de las casa de altos estudios.

Cómo son las auditorías de las universidades

El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, reveló que las auditorías en las cuentas de las altas casas de estudio iniciaron por facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de las más masivas, y una de las que adeuda varios informes de sus cuentas.

“Dentro del cronograma vamos a privilegiar a las universidades que tienen mayor volumen de presupuesto”, contó en una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli para el programa Si Pasa, Pasa por Radio Rivadavia.

Según explicó, el procedimiento inicia con un relevamiento de los procesos internos de cada repartición, luego se realiza una identificación de los controles, relativo a los movimientos de fondos, y en tercer lugar se ponen a prueba para evaluar su funcionamiento.

“Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaria General de la Presidencia.También al rector”, detalló.