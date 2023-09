ON - Incendio Barrio Don Bosco (9).jpg Omar Novoa

"Se pudo establecer como posible causal que el fuego se originó presuntamente a raíz de la aplicación de una fuente de ignición (fósforos, encendedor, colilla de cigarrillo) sobre los materiales textiles constitutivos de un sillón, el cual ofició como primer combustible y que se propagó al resto de los materiales combustibles presentes", asegura la hipótesis que los Bomberos plasmaron en el informe, difundido este jueves por la Fiscalía.

Descartaron que el inicio del fuego haya sido "un desperfecto eléctrico y que el Inicio del fuego sea dentro de la vivienda, esto debido a la afectación general de las estructuras, la que mayormente presenta ahumamiento y deterioro por el desplazamiento térmico de los gases calientes por plano superior". Al mismo tiempo, precisaron que la mayor destrucción al interior de la vivienda es "en el sector de cocina, disminuyendo hacia el interior de la misma".

ON - Incendio Barrio Don Bosco (2).jpg Omar Novoa

Las sospechas de los vecinos

"Estaba todo prendido fuego cuando llegó caminando con su señora. Se quedó mirando donde yo estaba parado. Ya habían llegado los bomberos y no había otra cosa que hacer. Le dije 'se te está prendiendo fuego tu casa'. Él venía con dos palos de leña y me contestó: 'Acá traigo más leña por si hace falta'", Y me preguntó si había alguien en la casa ¡Cómo iba a saber yo eso si no vivo ahí!", contó un vecino a LMN.

"Cuando sacaron a los chicos, ahí estaban parados, mirándolos nomás. Gente fría, no sé. Empezaron a orar. Una vecina se acercó a gritarles porque solo miraban. Yo no sé que pensar, como vecino tendría que preocuparme por algo y lo único que puedo pensar es que fue algo intencional", señaló acongojado.