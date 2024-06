Murió Moro, el perro que quería todo Fernández Oro y tenía una maravillosa historia

En un barrio cuyas callecitas de tierra llevan el frío e insulso nombre de flores y plantas, no estaría mal que algún día una de ellas le rinda homenaje al inolvidable y querido Moro . En especial esa esquina de Los Abedules y Los Membrillos que el popular y particular perro adoptó como refugio a la intemperie y en la cuál construyó su genial historia .

Era “el guardián de la cuadra” como muchos lo definen. El perro sin dueño que al mismo tiempo era de todos. Aunque nadie lo cuidó como Mario y familia, los vecinos de la casa de "Ely", su novia, por la cual este hermoso Ovejero Belga -tenía otra familia- dejó todo de lado y se quedó a vivir en la puerta del dulce hogar (los días de frío y lluvia lo hacían entrar, lo llevaban al veterinario, a bañarlo, lo alimentaban, etc). También lo llora el Colorado, otro pionero de Los Troncos que aprendió a quererlo y a mimarlo. No hay nadie que no lamente su muerte allí.