Navidad: cómo será la recolección de residuos y servicios municipales durante los próximos días

La Municipalidad de Neuquén informó sobre el cronograma que se implementará a partir de este miércoles en la capital con motivo de las fiestas.

La Municipalidad de Neuquén informó cómo será el funcionamiento de los servicios municipales durante los días 24, 25 y 26 de diciembre con motivo de la Navidad . Durante esos días no habrá atención al público en las sedes municipales debido al feriado y al asueto que se les dará a los empleados.

Con respecto al transporte público de pasajeros, funcionará el día 24 con el diagrama habitual de día hábil, aunque los últimos servicios desde cabecera saldrán a las 18 . El 25 de diciembre, el servicio operará con horarios de feriado.

Los centros de transferencia permanecerán abiertos el 24 de diciembre de 8 a 14, el 25 estarán cerrados y el 26 retomarán su funcionamiento habitual, de 8 a 20.

estacionamiento medido grua neuquen paro cgt Claudio Espinoza

Estacionamiento y cementerios en Neuquén

El estacionamiento medido estará vigente el 24 hasta las 13, no funcionará el 25 y el 26 operará con normalidad.

Los cementerios estarán abiertos de 9 a 16 el 25, y el resto de los días de 9 a 19.

La Línea 147 no estará disponible los días 24 y 25. El 26 funcionará de 8 a 15. Ante emergencias, los vecinos y vecinas deberán comunicarse con la Línea 103 de Protección Civil, que funciona las 24 horas.

El servicio de guardavidas en los balnearios estará activo todos los días de 10 a 21.

Y en cuanto a los sanitarios, en el balneario Albino Cotro estarán disponibles de 10 a 24; en Sandra Canale, de lunes a viernes de 8 a 22 y sábados, domingos y feriados de 8 a 24; en Gustavo Fahler de 8 a 22; y en Valentina Brun de Duclot, de lunes a viernes de 8 a 21 y sábados, domingos y feriados de 8 a 22.

El servicio de recolección de residuos funcionará normal el 24, el 25 no habrá servicio y el 26 retoma actividad.

Drone rio paseo costero.png

Los paseos públicos durante la Navidad

En el Paseo Costero del Río Limay, intersección con Tronador, funcionarán de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados, domingos y feriados de 10 a 20; mientras que en el Paseo Costa Río Neuquén, en Rincón de Emilio, estarán abiertos de lunes a viernes de 11 a 18 y los fines de semana y feriados de 8 a 20.

Los paseos turísticos y oficinas de atención al público estarán abiertos el día 24 de 8 a 14, permanecerán cerrados el 25 y reabrirán el 26 en el horario de 14 a 20.

La subsecretaría de las Mujeres contará con guardias especiales: el 24 atenderán de 10 a 13 a través del número 299 5940254; el 25, de 10 a 13, mediante el 299 5940202; y el 26, de 10 a 13, a través del 299 5940258.

Por último, el sistema de bicicletas eléctricas gratuitas SiBici funcionará el 24 de diciembre hasta las 12 y retomará su servicio habitual el día 26.