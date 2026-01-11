Neuquén 2026: dos polos de poder y un nuevo sistema político

El oficialismo provincial y el nacional construyen sus propias narrativas y ocupan el centro de la escena que los tiene hoy como los dos espacios con posibilidades reales de cara a la próxima elección.

Con el desplazamiento del peronismo de la arena política provincial y su incapacidad para renovarse, solo dos espacios políticos se vislumbran con posibilidades reales de acceder al máximo poder provincial en el 2027. La Neuquinidad de Rolando Figueroa y La Libertad Avanza neuquina. Oficialismo provincial y oficialismo nacional. Ambos sostienen la sartén de la agenda política en sus manos y sin titubear desarrollan sus planes de gobierno, los cuales no solo implementan, sino que se encargan de comunicar y predicar con mucho énfasis.

Neuquinidad , representa -en clave federal- la obra pública, la distribución, sensibilidad y cercanía con las problemáticas más inmediatas de la población: salud, educación, seguridad, infraestructura. Es la administración de las inmensas regalías que la renta petrolera ofrecen, pero también es intentar domar el descontrolado crecimiento demográfico que el contexto histórico implica para Neuquén.

Libertad es la nueva cara que exhibe la derecha liberal, que actualmente domina la eterna grieta argentina, y que ha logrado contener el descontrol macroeconómico generado por las pésimas administraciones que ininterrumpidamente han metido la pata durante los últimos 20 años.

Sin emisión monetaria y sin déficit fiscal ni comercial, Javier Milei logró contener una inflación desbordada y, además, pacificar las calles, quitándole poder a organizaciones denominadas “sociales” que de social tenían poco y que bien podrían describirse como estructuras cuasi criminales de presión, financiadas con recursos públicos, responsables de hacer inviable la vida urbana mediante reclamos extorsivos permanentes, orientados únicamente a disputar una porción mayor de la torta sin devolver nada a la sociedad.

Lejos de pretender un elogio generalizado para ambas fuerzas, es necesario entender por qué estos dos polos, en la provincia de Neuquén son los protagonistas de la lucha por el poder que se dará en el 2027, pero que ya en este nuevo año se está empezando a manifestar.

Es muy sencillo determinar quien puede identificarse a favor o en contra de uno y otro, por cuestiones puramente ideológicas.

En torno a la Neuquinidad, veremos al menos a cuatro partidos políticos orbitando a su alrededor: En primer término, será el viejo Movimiento Popular Neuquino que tal vez este 2026 renueve autoridades y con ellas sus ganas de retornar a la competencia electoral y tal quizás reivindicarse. Por el momento solo resuenan rumores de pasillos, respecto de si la actual conducción representada por Jorge Sapag y Omar Gutierrez activará la maquinaria dormida, si Rolando Figueroa hará un acto de colonización, o si algún sector disidente con relativa capacidad de movilización, forzará un resurgimiento del histórico partido.

Claramente anotado para competir, también veremos al Más por Neuquén de Carlos Quintriqueo, que obtuvo un nada despreciable 8% de votos en las últimas elecciones legislativas de Neuquén y que sin dudas hará valer su caudal de votos en el futuro.

Los ex MPN

Por momentos el MPN representa la imagen de un auto al que se le ha roto el motor y cada quien, se ha llevado una parte del vehículo, para negociarla luego en el mercado de manera individual.

En ese contexto surge Fuerza Neuquina y Federal, el espacio liderado por Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Distanciado del MPN a través del cual el sindicalismo petrolero participaba con la histórica línea “azul y blanca” del histórico dirigente Guillermo Pereyra, Rucci decidió lanzar una propuesta propia, respaldada por el enorme peso de uno de los gremios más influyentes de la provincia.

Por último, pero no menos importante, está el partido del intendente capitalino, Mariano Gaido llamado “Primero Neuquén”, también identificado como un MPN clásico, devenido en algo igual, pero distinto, es decir, lo mismo “pero mío” y con todo el poder que el aparato municipal le confiere.

Los libertarios de Neuquén

Al menos dos propuestas electorales libertarias de seguro también competirán en elecciones provinciales con la misma lógica en Neuquén.

En torno al oficialismo representado por la Senadora Nadia Márquez y el Senador Pablo Cervi y un ya nutrido grupo de dirigentes apuntalados en el congreso de la nación, en diversas delegaciones en la provincia y respaldados por la imagen positiva que el presidente Milei ostenta, encontraremos propuestas que podrán restar votos dividiendo las aguas o le sumarán fuerza territorial y estructura política, aunque probablemente en este caso, probablemente prevalezca la lógica de la fragmentación.

Fuerza Libertaria del empresario de los medios Carlos Eguía, que obtuvo cuatro bancas en la legislatura neuquina en 2023 y un 5% de los votos en las legislativas nacionales del 2027, seguramente se hará presente. Claramente enemistado con el sector de Márquez y de Milei, pero intentando profesar las mismas ideas.

El otro partido de extracción ideológica libertaria, pero políticamente distanciado de Nadia Márquez, es el partido “Cumplir” de la diputada provincial Brenda Buchiniz, que recientemente ha recibido la adhesión del ex secretario de culto de Javier Milei y ex diputado Nacional del PRO, Francisco Sánchez.

Detrás de cada polo de poder, se está configurando un sistema de partidos que pueden funcionar de 2 formas: como aliado o como divisor de aguas, o dicho en frases más populares, bajo la lógica de “divide y triunfarás” o de “la unión hace la fuerza”.

Neuquén se dirige a una disputa de poder entre dos modelos que son nuevos y claramente diferenciados, mientras el resto del sistema político se reagrupa en torno a ellos como los planetas respecto del sol y decide si acompaña, negocia o fragmenta. La Neuquinidad y el espacio libertario ya están jugando el partido, gestionando, construyendo narrativa y ocupando el centro de la escena. Los demás actores aún debaten identidades, liderazgos, pero sobre todo conveniencias.