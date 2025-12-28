Neuquén bajó a 50 días el tiempo para otorgar licencias ambientales: las razones

La Provincia avanzó en la modernización de sus procesos y evaluaciones, sin perder el control de los estándares legales.

La secretaría de Ambiente y Recursos Naturales , dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén , implementó durante 2025 un proceso de optimización y modernización del sistema de evaluación ambiental, que permitió reducir de manera significativa los plazos de otorgamiento de licencias, manteniendo los estándares técnicos y ambientales establecidos por la normativa vigente.

En este sentido, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves , indicó: “Este avance expresa el Modelo Neuquino: reglas claras, seguridad jurídica y un Estado que acompaña el desarrollo sin resignar control ambiental. Agilizar los procedimientos, manteniendo estándares técnicos elevados, es clave para dar previsibilidad a las inversiones y asegurar que el crecimiento de Neuquén sea ordenado y sostenible”.

Como resultado de este trabajo, los tiempos promedio para la emisión de licencias ambientales se redujeron de 120 a 50 días , a partir de la reorganización interna de los circuitos administrativos, la digitalización de expedientes y la mejora en los procesos de análisis técnico. Esta medida contribuyó a dotar de mayor previsibilidad a los proyectos productivos y de infraestructura que se desarrollan en la provincia.

Durante el año, la secretaría analizó un total de 441 estudios ambientales, correspondientes a proyectos de distinta escala y complejidad, de los cuales se otorgaron 296 licencias ambientales, tras cumplir con los requisitos técnicos, legales y ambientales exigidos. El resto de los expedientes continuó en instancias de evaluación, requerimientos técnicos o adecuaciones por parte de los proponentes.

Licencia ambiental a proyecto de Vaca Muerta

Las evaluaciones realizadas incluyeron proyectos estratégicos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, así como obras de infraestructura clave para la provincia, que fueron analizadas bajo criterios integrales de impacto ambiental, contemplando aspectos vinculados a la protección de los recursos naturales, la seguridad de las comunidades y la sustentabilidad de las actividades productivas.

Al respecto, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, explicó, que “reducir los plazos no significa relajar controles. Lo que hicimos fue ordenar los procesos, digitalizar expedientes y mejorar la calidad del análisis técnico. Pasar de 120 a 50 días promedio es el resultado de trabajar con criterios claros, información completa y equipos técnicos especializados. De esta manera logramos evaluaciones más ágiles, pero igual de rigurosas, basadas en evidencia y en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental”.

El fortalecimiento del sistema de licencias ambientales permitió consolidar un modelo de gestión que combina agilidad administrativa con rigor técnico, asegurando que el desarrollo económico se realice con reglas claras, control estatal y resguardo ambiental, en línea con los objetivos de crecimiento sostenible de la provincia.