Neuquén: aseguran que hubo 92% de cumplimiento del Calendario Escolar

Del relevamiento realizado por el ministerio de Gobierno y Educación y el CPE también surgen otros datos que contrastan a la zona Confluencia con el interior provincial donde el porcentaje de cumplimiento es superior, alcanzando el 94%. Esta diferencia radica en que, en tres oportunidades diferentes, docentes de Neuquén Capital, Plottier y Centenario adhirieron a paros de actividades ilegales puesto que no fueron homologados por la subsecretaría de Trabajo, pasando por alto también el propio estatuto sindical, interrumpiendo el normal dictado de clases. La vulneración del derecho a la educación de las y los estudiantes, motivó el descuento de los días no trabajados, lo que se efectivizó en más de 8.000 descuentos que no fueron reintegrados.