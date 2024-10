Neuquén no pagará más sobreprecios a los proveedores

En una reunión con Acipan avisó que en adelante no se reconocerán mayores costos a los contratados, como sucedía hasta ahora. Aceptación empresaria.

Castelli aseguró que “hemos generado confianza con cada uno de los proveedores, estamos en un buen camino en materia de trabajo”.

Trabajo conjunto con los proveedores

Se refirió a la importancia de esta cooperación: “Trabajar en conjunto con las empresas y brindarles tranquilidad, con un Estado ocupando su lugar y cumpliendo su función, es el lineamiento que nos ha marcado nuestro gobernador desde el primer día”. Dijo que “las condiciones para todos son las mismas, ninguna empresa tendrá preferencia por sobre otras”.

El ministro Koenig explicó que “lo que estamos impulsando es que la provincia pueda comprar los productos que requiere sin sobrecostos, a un buen precio y pagando en tiempo y forma. Cada proceso se tiene que cumplir y si eso se cumple, no se van a retrasar los pagos a ningún proveedor”.

Uno de los principales pilares de esta iniciativa es la optimización, combinando los recursos financieros, humanos y técnicos del Estado con la innovación y la capacidad de gestión del sector privado. De igual manera, se busca fomentar la inversión con un marco regulatorio estable, políticas públicas claras y una visión de futuro compartida, lo que aumentará la competitividad.

El presidente de Acipan, Daniel González, resaltó que “es importante que pongamos precios lógicos para que sea un negocio para todos. Antes el Estado estaba en una vereda y el privado en otra, ahora es fundamental que trabajemos en conjunto”.

En el encuentro, participaron las distintas administraciones de los ministerios provinciales y se presentó Emplea Neuquén con el objetivo de sumar empresas y lograr la inserción laboral de los inscriptos.

Auditorías reveladoras desde el principio

No bien asumió la Gobernación Figueroa encargó una serie de auditorias con el fin de detectar los sectores en los que debía meter mano para hacer más eficiente el funcionamiento del Estado.

En las auditorías se detectó una significativa cantidad de “ñoquis” en todos los organismos del Estado provincial. En paralelo, se concretó una revisión de los pases a planta permanente del último año para definir quiénes eran los empleados que cumplían con los requisitos.

Se iniciaron sumarios a las personas que estuvieron cobrando sueldos en la gestión de Omar Gutiérrez y que no se presentaron a trabajar. El caso más grave se detectó en el ex Ministerio de Desarrollo Social, pero se aclaró que no había ninguna repartición que esté exenta de “ñoquis”.

Estas acciones fueron parte de las medidas de reducción del gasto público que había anunciado el gobernador en campaña y en su discurso de asunción. Su meta fue reducir a la mitad los cargos políticos y eliminar los gastos considerados innecesarios.