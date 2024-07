Neuquén: ¿organizaciones sociales cortan los puentes carreteros este jueves y viernes?

Existía la posibilidad de un corte que interrumpa el tránsito en los puentes carreteros. Sin embargo, por este jueves, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) resolvió poner en pausa la protesta. No se sabe el viernes . Es que si no hay avances en la negociación, volverían a la calle con alguna medida de fuerza.

Protesta FOL Y POLO OBRERO (3).jpg Claudio Espinoza

Sin embargo, se añade el problema de la falta de alimentos y de los 190 programas sociales "adeudados". Mauro sostuvo que no hay avances hace más de tres meses y agregó: "La situación de los compaññeros del interior de la provincia es crítica. Todas las veces que nos sentamos a dialogar, nos dicen este mes, pero pasa y no llegan las partidas de comida. Le tiran la responsabilidad a los intendentes y se pasan el problema. Pero hace siete meses que la gente no tiene para comer. Ni hablar de obras".