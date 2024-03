Neuquén: piden donaciones para reconstruir la casa donde murieron dos adolescentes

Todo ocurrió el martes 19 de septiembre del 2023, cuando la explosión de una garrafa de gas alertó a los vecinos del barrio Don Bosco II de lo que ocurría en Palpala 1044. Por motivos que todos desconocían, dentro de la casa, donde dormían dos hermanos adolescentes, había comenzado a prenderse fuego. Las llamas avanzaron velozmente a causa de la acumulación de leña que la familia tenía para pasar el invierno, ya que no contaban con gas natural.

Es por ello que su hijo mayor, Pablo, se embarcó en la tarea de construir una pequeña vivienda de material para que estos pudieran tener un lugar donde resguardarse, pero debido a los elevados costos de los materiales de construcción y la inminente llegada del invierno, decidió organizar una campaña solidaria. "Ya hemos podido levantar bastante, pero nos estaría faltando el techo, el piso y las cosas de adentro. Lo que puedan donar para nosotros sería de mucha ayuda", aseguró en declaraciones con Canal 7 Noticias.

ON - Incendio Barrio Don Bosco (16).jpg Omar Novoa

El pedido del joven se debe a la compleja situación económica que atraviesa el matrimonio. "Ellos tienen una pensión, nomas, cobran la mínima y no alcanza, es comer o construir. Hay gente que nos ha venido a donar un poco de ropa, cemento, cal y hemos levantado todo esto, pero nos está faltando lo más importante que es para poder darle un resguardo antes de la llegada de las bajas temperaturas", aseguró.

A este respecto, explicó: "Ellos están viviendo acá, los agarro la lluvia y estuvieron muy mal. Yo no quiero que mi mamá este así, mal y por eso estoy construyéndole esto".

No obstante, tiene otro problema, no cuenta con movilidad propia para ir a buscar las donaciones. "Nos donaron dos bolsones de ripio en el barrio San Lorenzo, después nos donaron una puerta, una ventana, pero no tenemos una camioneta para ir a buscarlo", indicó. "Estamos agradeciendo a la gente que nos está ayudando con poco, así que solo solicitamos materiales", recalcó.

ON - Incendio Barrio Don Bosco (19).jpg Omar Novoa

Cómo fue el incendio

Vecinos consultados por LMN indicaron que "minutos antes de las 5 de la tarde se escuchó una fuerte explosión y hubo al menos otras dos detonaciones después". Producto del voraz incendio hay una víctima fatal y un herido grave. También trasladaron vecinos intoxicados por el humo.

La vivienda estaba ubicada en la parte trasera del terreno, mientras que en el frente había acumulación de "chatarra". Debido a la magnitud del fuego, las dos casas vecinas fueron afectadas por la humareda.

Según pudo relevar este medio, en el lugar vivían cuatro personas. Del domicilio, los socorristas sacaron a dos jóvenes inconscientes, y fueron asistidos por personal médico del SIEN. Una de ellas fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde días más tardes murió, mientras que a la segunda, pese a que se le realizó reanimación cardiopulmonar durante más de 20 minutos, falleció.