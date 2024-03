Neuquén: piden investigar las pintadas sobre un mural de las Madres de Plaza de Mayo

El mural ubicado sobre la calle Tucumán apareció con una esvástica nazi. El mural ubicado sobre la calle Tucumán apareció con una esvástica nazi.

Algranati le dijo a LMNeuquén que espera que "se investigue este atropello y que se esclarezca". La artista comentó que espera que la Policía, la Justicia o el Ejecutivo ponga cartas en el asunto para averiguar qué persona de Neuquén lleva adelante este tipo de acto violento.

La artista, autora del mural vandalizado, dijo que debe haber cámaras de seguridad por la zona y se podría avanzar por ese lado para dar con los autores del vandalismo.

Nazismo en un mural

El mural ya había sido restaurado en dos oportunidades anteriores donde también sufrió agravios de la misma naturaleza.

"Esos murales fueron encargados por Nación y se hicieron en diferentes provincias. A mí me eligieron para que haga un mural sobre violencia institucional, están el él el soldado Carrasco, Ávalos, Fuentealba. También está Jaime De Nevares y las Madres de Plaza de Mayo, pero siempre atacan contra ellas, evidentemente las molestan las madres, no es sobre otras figuras, es sobre ellas", destacó.

Algranati denunció que se trata de "hechos aberrantes" y consideró que no deberían pasar en Neuquén, conocida como la capital de los derechos humanos. "No sabemos si es una persona en particular o una organización pero no se puede permitir que avancen", aseguró.

El subsecretario de Cultura de Neuquén, Oscar Sarhan también se refirió a lo sucedido con el mural de las Madres de Plaza de Mayo en sus redes sociales y repudió el acto que consideró de un acto de violencia y de odio".

En mayo del 2022 también había ocurrido lo mismo, cuando el símbolo del nazismo apareció pintado sobre los rostros de las Madres.

En esa oportunidad, un comunicado firmado por Inés Ragni y Lolin Rigoni, integrantes de esta asociación, expresaron “una vez más, cobardes y anónimas manos -siempre son anónimas las manos cobardes- han vandalizado un mural realizado por nuestra artista Elisa Algranati”. "Instamos a continuar con nuestro compromiso irrenunciable en la defensa de los Derechos Humanos, reclamo de Juicio y Castigo; y fin de la impunidad. Seguiremos en las calles. ¡Ni un paso atrás! 30.000 compañeras y compañeros Presentes!”, afirmaron.