Neuquén: preocupa la fuga de cerebros de la universidad hacia el sector petrolero

Ambos referentes coincidieron en la problemática presupuestaria para afrontar los gastos que demandan ambas universidades en lo que resta del año y especificaron que la falta de adecuación en materia salarial puede generar un éxodo de docentes e investigadores sin precedentes en el sistema universitario.

ON - Marcha por la Universidades publicas (23).jpg Omar Novoa

“La situación que estamos atravesando en términos presupuestarios y salariales es alarmante”, aseguró el funcionario de la UNCo. En ese sentido, explicó que los sueldos del sector universitario se encuentran un 50% por debajo de la pauta inflacionaria anualizada, pese a las recomposiciones que se otorgaron en el año, y que el 70% de los trabajadores se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

Las autoridades universitarias señalaron que el presupuesto nacional 2025 que presentó el presidente Javier Milei en el Congreso incluye un recorte del 45% de las partidas que necesitan las casas de estudio de todo el país para funcionar. Sobre ese punto, Liskovsky detalló que los fondos solicitados por las unidades académicas para el próximo año fueron de 7,2 billones de pesos y los incluidos en el proyecto de ley alcanzan los 3,8 billones. “No contempla mejoras salariales”, afirmó.

Simonelli mencionó que una de las principales dificultades es el pago de los servicios y puso como ejemplo la tarifa de gas que pasó de 36 mil pesos en todas las sedes en el mes de enero a 23,8 millones en mayo. De igual modo, indicó que no se recibió ninguna partida para obras y que se produjo un recorte similar en los fondos para ciencia y tecnología. “Estamos ante una política de desfinanciamiento que no encuentra precedentes”, manifestó.

ON - Marcha por la Universidades publicas (20).jpg Omar Novoa

El representante de la UTN acotó que el desfinanciamiento universitario genera migración de recurso humano calificado a la actividad petrolera y puso el foco en el vaciamiento que nos les permite a las instituciones no cumplir adecuadamente con el rol que tienen que cumplir. “Hoy no alcanza con la gratuidad”, advirtió al señalar que muchos estudiantes requieren de la beca alimentaria. Al respecto, afirmó que “las universidades son nacionales pero si no se ocupa, no alcanza con reclamarle a Nación porque, mientras tanto, se va desmantelando”.

Lo que dijeron los diputados

La diputada Lorena Parrilli (UxP), autora del proyecto de ley, diferenció la posición del gobierno nacional de la Legislatura provincial al señalar que “en la defensa de la universidad pública estamos juntos”. En ese sentido, expresó que el desfinanciamiento “es una forma de bajarle las persianas a las universidades” y remarcó que la Constitución provincial faculta al Ejecutivo a generar mecanismos para financiar becas y subsidios a las casas de estudios regionales.

Desde Avanzar, Francisco Lépore aseguró que la Legislatura neuquina “defiende la universidad pública” y expresó dudas sobre las formas mediante las cuales la provincia puede financiar la educación superior.

unco 04.jpg

Por el MPN, Gerardo Gutiérrez resaltó el compromiso de los distintos gobiernos de su partido con las casas de estudio y añadió que “no hay duda que la universidad pública es el verdadero acceso a la educación superior de la ciudadanía”.

El diputado César Gass (JxC-UCR) destacó el apoyo histórico del radicalismo a la educación pública universitaria y dijo que “eso es lo que hay que sostener”.

A su turno, la diputada Mercedes Tullian (PRO-NCN) -presidenta de la comisión- sostuvo que “la universidad es un tema que nos hermana” y propuso que los distintos bloques realicen los aportes que consideren necesarios al proyecto para que se retome el tratamiento en una próxima reunión.

Despachos

Al inicio de la reunión, el cuerpo votó despacho por unanimidad a un proyecto de ley que declara patrimonio histórico el edificio de la Escuela N° 86 de San Martín de los Andes e hizo lo propio con tres proyectos para declarar de interés el 50° aniversario de Artesanías Neuquinas; el proyecto institucional Expo ENET, que se realizará del 22 al 25 de noviembre en la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica N° 11 de Zapala; y la exposición fotográfica CLICS - Retratos de la Identidad y el Aprendizaje , que documenta el desarrollo y el trabajo cotidiano de la Escuela Especial N° 17 de Aluminé, a través de imágenes.