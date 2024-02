No hay colectivos entre Senillosa y Neuquén por falta de subsidios provinciales: qué dice la UTA

Desde el sindicato aclararon que la suspensión del servicio no fue por una medida gremial sino por una decisión de la empresa, y que el dinero podría llegar pronto.

Este lunes, los usuarios de colectivos que viajan desde Senillosa a Neuquén o viceversa se encontraron con la ausencia de las unidades en las paradas. Desde el sindicato que agrupa a los choferes aclararon que la suspensión del servicio no fue por una medida gremial sino por una decisión de la empresa, que no recibió los subsidios habituales por parte del gobierno provincial.

"La empresa tomó la decisión de no sacar los coches porque no recibió el subsidio provincial", dijo el referente del gremio, y agregó: "Fue una decisión unilateral por parte de la empresa. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de participación".