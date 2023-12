No hay pistas del vecino desaparecido en Las Perlas y crece la preocupación

Raúl Néstor Quisper, vecino de Las Perlas, se perdió hace días y los perlenses no quieren que se abandonen los esfuerzos por ubicarlo.

En las últimas horas, vecinos de Río Sol se hicieron presentes en la Delegación Municipal, en donde dialogaron con el funcionario Carlos Aimasso, a quien le expresaron su creciente inquietud por la ausencia de Quisper.

Además, le expresaron que, según su punto de vista, habrían decaído los esfuerzos por encontrarlo, por lo que le solicitaron que realice las gestiones necesarias para que se intensifiquen las tareas de búsqueda y rastrillaje.

Los pobladores manejan la información de que todavía no habrían participado del operativo policial ningún especialista en buceo, que sería aconsejable, puesto que no se descarta que Quisper pueda haberse caído a aguas del Limay. Y es que él solía frecuentar las orillas, que no está lejos del lugar donde vive.

También están al tanto de que la búsqueda con canes adiestrados de la Policía ha apuntado hasta el hogar del desaparecido, pero allí no hay otras señales que puedan ayudar a encontrarlo.

Quisper es una persona sencilla, de no meterse en líos, que gusta de hacer sus compras en las despensas de Río Sol. En este barrio y en otros ha instalado cercas, ha limpiado terreno de malezas y hasta a cuidado lotes a pedido de sus dueños.