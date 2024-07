Nueva obra llevará energía eléctrica a 56 familias de Rincón del Valle

Sobre las tareas a ejecutar, detalló que se hará la provisión y colocación de columnas y postes nuevos, se hará el ordenamiento de las líneas existentes y se proveerá de otras nuevas, se dotará de pilares completos y se colocarán interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales para los pilares existentes. La Municipalidad informó que, una vez finalizados todos estos trabajos, comenzará a trabajar en la finalización de las veredas y cordones cunetas faltantes en la zona.

En la toma Rincón del Valle viven 236 familias. El objetivo de CALF es llegar con la regularización del servicio a 10.000, en todos los asentamientos de la ciudad. sebastian fariña petersen

Familias que no tenían energía eléctrica

Zapata contó que si bien se trata de un sector que está poblado hace muchos años, había un grupo de familias que aún no contaba con el servicio de electricidad porque “es una obra que se contrató en gestiones anteriores y no se logró electrificar en un 100%, ya que hubo algunas invasiones sobre la línea municipal y hubo corrimientos que no se llegaron a hacerse. La empresa no pudo finalizar los trabajos que correspondían para que la cooperativa CALF pueda electrificar”.

Respecto a la magnitud de la obra, Zapata dijo que “no es de gran envergadura, pero sí sumamente importante porque un acto de justicia social para los vecinos que viven acá desde hace más de 20 años y están en una zona cercana al desarrollo más importante que tiene la ciudad de Neuquén, que es la construcción del Polo Científico Tecnológico y las nuevas torres”.

“Es una obra muy esperada, muy ansiosos la recibimos ya que llevamos más de 20 años esperándola", expresó el presidente del barrio Melipal, Martín Cifuentes, y observó que la tarea aún no finalizó porque “quedan seis familias que hay que reubicar, al pie de la calle Los Paraísos; las vamos a acompañar”.

“La luminaria es muy importante, ya que viene de la mano de la seguridad”, sentenció Cifuentes, a lo que Elisa, una vecina que vive hace 13 años en el lugar, apoyó decididamente la afirmación.

Recordó que hace más de una década había “una caja comunitaria, después se trabajó en conjunto con el ex presidente del barrio y se logró que la mayoría de las casas tuviera la red eléctrica, y quedó este sector inconcluso por el tema de que estaba en estudio ambiental”. “Así que esto es un logro para cada familia”, sentenció.