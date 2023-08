O'Donnell: "Una parte del desencanto se va para Milei y otra a la abstención"

Pero en Argentina este rasgo desapareció desde el fin del bipartidismo, con la fragmentación de la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista y mucho más en este contexto, donde aparece más ruptura y personas que se abstienen de votar.

Sobre el rol de Sergio Massa, como ministro de Economía y candidato, dijo: “Es un hecho muy inédito con una economía con 115 por ciento de inflación. Uno imagina que un ministro de Economía rara vez es candidato, porque por lo general los ministros de Economía fracasan. Mucho menos en ejercicio con una economía que no funciona. Massa trata de despegarse del resultado de este gobierno prometiendo que va a poder hacer más adelante algo que no está logrando ahora”.

Indicó que, en el corto plazo, se sabrá si los desembolsos que prometió el Fondo Monetario Internacional llegan después de las PASO “para cubrir las necesidades financieras de acá a diciembre con una transición ordenada”.

“Uno de los problemas de Argentina ha sido el péndulo de los cambios muy abruptos de orientación de política económica, en algunos fueron procesos más largos y en otros más cortos”, sostuvo.

Mas Debate - (29).jpg

O´Donnell dijo que a partir de las renuncias de Mauricio Macri como de Cristina Kirchner en sus aspiraciones presidenciales, que le bajaron la tensión a cierta polarización, con una tendencia hacia el centro (aunque corrido hacia la derecha).

“Empieza a haber un escenario de mayor acuerdo, no en todo el espectro político, no de todos los candidatos, de acuerdos básicos como terminar con el déficit fiscal, más allá de que el candidato sea de izquierda o derecha, más hacia un lado u otro”, sostuvo la periodista.

Pese a ello pronosticó que gane quien gane las elecciones presidenciales, no habrá mayoría en el Congreso Nacional.

“Esto puede ser un incentivo para la parálisis o de una política más cooperativa con acuerdos a mediano plazo”, acotó.

Encuestas y desencanto

La politóloga también habló de la dificultad que hay en estos días para los encuestadores, debido a que la gente ya no usa los teléfonos fijos, y los problemas para terminar los cuestionarios en los tiempos que vivimos. A esto se suma un creciente rechazo a la política, al menos en las generaciones emergentes.

En este sentido, señaló la tendencia de la abstención electoral, que es el grupo de personas que eligen no ir a votar por el desencanto político.

“Hay un desencanto, como en la última etapa del kirchnerismo y también el fracaso económico de Mauricio Macri. Estas dos últimas experiencias recientes son de frustración y hay jóvenes que no vieron otra cosa y van a votar”, indicó O'Donnell.

Y acotó, respecto a la cooptación de los desencantados por parte de Javier Milei: “Las últimas dos experiencias recientes son de frustración y hay jóvenes que no vieron otra cosa. No hay nada sexi en la oferta electoral, salvo el enojo del Milei, pero hasta dónde… y este desencanto es no ir a votar por enojo, en blanco o impugnar el voto”

La periodista sostuvo que esta elección no es atractiva y que será difícil predecir el electorado, más allá de cómo salieron los resultados en la mayoría de las provincias.

“Si lo que pasó en las provincias se repite a nivel nacional, vamos a tener una parte del desencanto volcada a Milei y otra al menor nivel de participación, que es la abstención”, concluyó.