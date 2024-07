Ola de frío extremo dejó sin gas a parte de Rincón de los Sauces: ¿Qué pasó en un yacimiento?

El problema fue comunicado por la Municipalidad de Rincón de los Sauces, ante la advertencia de vecinos de algunas viviendas que no tenían gas, o baja presión en algunos barrios .

Frío extremo rutas neuquinas.jpg El frío extremo generó problemas de gas en Rincón de los Sauces. También hay otras localidades afectadas.

La empresa está trabajando “casa por casa”, porque es el protocolo a seguir cada vez que hay baja presión o corte del suministro. Para restablecerlo es necesario revisar el funcionamiento de los medidores y cortar el suministro particular.

Baja presión de gas: los motivos

“La empresa que trabaja en ese yacimiento, que es Patagonia Energy, tuvo un inconveniente con una de las plantas compresoras. Se quedó sin energía. Ellos la generan con el propio gas, alimentan a la planta compresora, y de la planta compresora envían el gas al yacimiento Medanito”, indicó Tojo.

La planta se salió de funcionamiento por varias horas, y esto obligó a Hidenesa a revisar todo el sistema, que impactó en la presión de gas.

Si bien el problema no es en todo Rincón de los Sauces, el alto consumo de gas natural en la provincia de Neuquén hizo que en parte de la ciudad haya baja presión. En otras viviendas, de acuerdo al consumo particular, directamente no había gas.

¿Cuándo se restablece el servicio de gas?

Se esperaba que el servicio se restableciera en horas de la tarde, pero se recomendaba a la población extremar el consumo de gas.

“Eso sucedió cerca de las 10 u 11 de la mañana y, efectivamente, a las 3 de la tarde ya habíamos repuesto. Lo que sucede es que, por indicaciones del ENARGAS, cada vez que hay una baja de presión o un corte de gas, nosotros tenemos la obligación de ir vivienda por vivienda para restablecer el fluido”, indicó.

Julio es uno de los meses más problemáticos para el abastecimiento de gas en Rincón de los Sauces y mucho más con la ola de frío extremo que hay en todo el país, y en particular en la provincia de Neuquén.

Tojo, quien es oriundo de Rincón de los Sauces (fue concejal también) explicó que con el frío y el aumento de los consumos también hay inconvenientes en otras localidades del norte neuquino. Por ejemplo, en Loncopué, Las Ovejas, Barrancas, Varvarco o Manzano Amago hay abastecimiento de gas con camiones con GLP.

Frío extremo: problemas en las plantas

“Ahí tenemos un grave problema en algunas de las plantas, donde los vaporizadores están muy viejos, no se cambiaron en la gestión anterior. En tiempo y forma, no se hicieron tampoco los mantenimientos y hoy nos encontramos con que la demanda es muy grupal, muy incipiente en la necesidad de reemplazar esos vaporizadores”, sostuvo el presidente de Hidenesa.

Y acotó: “Estamos tratando de solucionarlo, parcharlos, y volverlos a poner en funcionamiento como para pasar el invierno y, bueno, después veré en lo que viene de la primavera-verano si puedo llegar a reemplazar todos los vaporizadores de las 19 plantas que tenemos en el interior, para que no nos agarre el invierno del 25 con ese problema”.

¿Qué dijeron en la Municipalidad?

Desde la Municipalidad de Rincón de los Sauces confirmaron que hay baja presión en el suministro de gas en la localidad ante el sobre consumo por las bajas temperaturas que afectan a la provincia de Neuquén.

Desde la comuna reprodujeron un comunicado de Hidenesa, donde se solicita a todos los vecinos tomar las medidas necesarias controlando que los artefactos a gas no se apaguen y que la llama sea correcta.

“Esto se debe a una baja importante de presión por sobre consumo en la red por falta de suministro o corte parcial o total”, se agregó.

Los inconvenientes comenzaron a registrarse en la jornada del 9 de julio. En un principio, varios sectores de la ciudad alertaron por falta de gas y “según lo informado por Hidenesa, se ha producido un corte de gas en distintos sectores de la ciudad”.

“Solicitamos a todos los vecinos tomar las medidas necesarias para resguardar su seguridad y bienestar. Los equipos técnicos están trabajando para solucionar el inconveniente a la brevedad posible”, agregaron.