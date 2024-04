Ollas populares en Neuquén: "El hambre empieza a sentirse cada vez más"

"Nosotros estamos sacando las ollas populares a la calle y lo que está pasando es que la propia gente va colaborando. El día de ayer (martes) también hicimos una olla en la zona de Casimiro Gómez y Primero de Enero y se acercaban muchas camionetas de trabajadores petroleros a donar alimentos. La mayoría de los productos para preparar la comida son donaciones", explicó.

ollas populares Polo Obrero La fila para las ollas populares de barrio Hibepa.

La situación de los comedores populares

Este miércoles se lleva adelante una jornada nacional por la suspensión del gobierno nacional del envío de alimentos a los comedores populares, que ya lleva cuatro meses. Según señaló Parra, son 45.000 los comedores que no tienen alimentos y que tercerizó en algunos sectores porque "el gobierno habla de eliminar los intermediarios pero solamente ha enviado comida a los comedores populares de algunas iglesias".

"Es toda una situación muy irregular. Una semana hace entrega, la otra semana no; una semana llega la proteína, la otra, no. El punto fundamental es que son cada vez más familias las que se suman, más jubilados, más niños. Ayer hicimos una olla y a nosotros también nos llamó la atención, porque eran filas y filas de familias que venían a buscar la comida", acentuó.

En cuanto al aumento de cantidad de gente que necesita asistencia, el dirigente del Polo Obrero aclaró que es difícil de medir pero que "uno va midiendo las raciones" y que hay un 50% más de demanda porque "el Polo Obrero que solamente en la capital entregaba alrededor de 2.500 pasiones ahora está arriba de 5.000. No solamente estamos nosotros hay un conjunto de organizaciones, asociaciones civiles y demás".

En tanto, este martes presentaron un proyecto con la diputada provincial del FIT, Gabriela Suppicich, para pedir por la garantía alimentaria y el abastecimiento en los comedores popular ya que, uno de los problemas que remarcaron es que no hay carnes, no hay frutas y no hay verduras. "Los alimentos que entregaba el gobierno anterior era básicamente todo polenta. De hecho en la última etapa, el gobierno de Alberto Fernández entregaba maíz pisingallo y no es una metáfora, literalmente eran kilos y kilos de polenta y maíz pisingallo", aclaró Parra e insistió en que los gobiernos tienen que tomar nota del aumento de la demanda.

En el marco de la jornada nacional, las organizaciones sociales se concentrarán en el monumento a San Martín desde las 9 para pedir al municipio que establezca una medida alimentaria en la ciudad y que cumpla con la ordenanza en relación a las garrafas.

"El gobierno de Gaido no cumple con la ordenanza que se votó en el Concejo que son la compra de dos mil garrafas por año y más camiones garraferos. Tampoco establece ninguna política alimentaria en la ciudad, entonces hoy nos sumamos a la jornada nacional y nosotros a partir de las 16:30 vamos a estar en la calle 3 y El Hornero en La Florcita", concluyó.