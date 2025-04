Óptica Neuquén, una empresa con más de 60 años de experiencia y en continuo crecimiento

El comercio que comenzó de la mano de José Luis López de Arcaute y que continuaron sus hijos Eduardo y Pablo no para de crecer. Óptica Neuquén fue la primera en su rubro en la ciudad y hoy cuenta con sucursales en Plottier y está a punto de inaugurar otra en Añelo.

SFP ZEISS Vision Center Optica (14).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Hoy ya tenemos más de 40 empleados, hemos crecido mucho y también estamos abriendo una nueva óptica en Añelo", contó Resa a LMNeuquén.

El comerciante se mostró más que satisfecho de poder decir que ya abrieron las puertas del primer Zeiss Center Visión del país, en Neuquén.

Lanzamiento del Zeiss Center Visión

Resa, uno de los socios de Óptica Neuquén, confirmó que la apertura la nueva óptica fue un éxito y que este local es de venta exclusiva de cristales de Zeiss, una marca de excelencia de Alemania.

El nuevo comercio está ubicado en Santa Fe 29 y trabaja con un horario de lunes a viernes de 9 a 20 y sábados de 9 a 13. En esta flamante óptica comprar unos lentes se va a convertir en una experiencia de última tecnología. El moderno y luminoso local fue íntegramente diseñado por la arquitecta Cristina Genga.

SFP ZEISS Vision Center Optica (13).JPG Sebastian Fariña Petersen

"El Zeiss Center Visión es una óptica donde se funde la buena atención personalizada con la tecnología aplicada a la realización de las lentes. Esta marca es líder mundial que cuenta con un amplio desarrollo en la materia y nuestra idea es ofrecer todo este prestigio al paciente de Neuquén", compartió Resa.

En este comercio cada cliente va a poder utilizar una aparatología de última generación como es el: visufit. Una máquina que escanea el rostro del cliente para que luego a través de un avatar se pueda probar muchos anteojos a la vez y ver cómo le quedan desde distintos ángulos y frentes para finalmente elegir los mejores.

SFP ZEISS Vision Center Optica (9).JPG Sebastian Fariña Petersen

En el Zeiss Center Visión los lentes son de esta marca alemana en exclusiva y los armazones de varias marcas.

"Esta marca es una empresa líder mundial en cristales, si bien en Argentina hay otras, también buenas, Zeiss es una de las mejores y también los neuquinos podrán tenerlos", aseguró.

Resa destacó que su apuesta es brindar la mejor calidad de atención. "No vendemos un anteojo sino una experiencia, van a poder ver todas las alternativas para tu receta y todos los armazones", aseguró.

SFP ZEISS Vision Center Optica (10).JPG Sebastian Fariña Petersen

Crecimiento de Óptica Neuquén

Esta empresa familiar ya está incorporando a la tercera generación, ya que dos hijas de Eduardo y Pablo se sumaron al equipo. "En nuestra óptica lo que más nos caracteriza es la impronta familiar que le supieron dar Eduardo y Pablo con mucha calidez de atención y con todo el trabajo para crecer y profesionalizarse", destacó Resa, quien recordó además que toda esa impronta nació con José Luis López de Arcaute, el fundador.

"Yo ingresé en el 2006 y siempre recuerdo que la óptica era un lugar de encuentro, muy familiar, de amigos, siempre charlas, política, un espacio muy ameno", contó sobre la historia de este tradicional comercio capitalino.

SFP ZEISS Vision Center Optica (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

Historia de Óptica Neuquén

Eduardo López de Arcaute se crio en la óptica que años más tarde su padre dejó en sus manos. Recordó a LMNeuquén que la primera dirección fue Rivadavia 162, en un local que ya no existe y que su padre abrió en 1962.

Fue recién para la década del ´80 cuando se mudaron en frente, a la actual dirección de Óptica Neuquén. "Ahí en 1982 me hago cargo yo, mi padre no se retira, pero me deja la dirección técnica a mí y desde entonces hasta el día de la fecha sigo siendo el director técnico", contó con orgullo.

Este comerciante de larga trayectoria contó que el trabajo era muy distinto años atrás, y dijo que antes todo se hacía de manera artesanal. "No existía el material orgánico, ni policarbonato, se trabajaba todo en vidrio, hoy se usa, pero en algunas empresas como las petroleras, por ejemplo, están prohibidos", confirmó.

SFP ZEISS Vision Center Optica (11).JPG Sebastian Fariña Petersen

"En aquel momento era todo artesanal, se cortaba el vidrio con una pinza y se desgastaba y luego pasaba a una maquina para biselar, pero ya en la década del ´80 pudimos compras las primeras máquinas automáticas", rememoró.

Hoy el trabajo de las ópticas está tercerizado, los que hacen soldaduras son los joyeros, los que se dedican al metal. Antes todo se hacía en la óptica.

Como parte importante de tantos años detrás de este comercio, López de Arcaute recordó el maravilloso momento cuando una persona con dificultades en la visión logra ponerse lentes de contacto y ver.

"Es lindo cuando ves a una persona que no tuvo la posibilidad de ver y ponerle una lente de contacto y lo primero que hacen es llorar, porque es la primera vez que ven el mundo y eso te conmueve muchísimo, te moviliza", compartió.