Las organizaciones sociales decidieron continuar con la jornada de lucha prevista para este viernes, a pesar de que anoche a última hora cobraron los haberes mensuales. Reclaman no sólo la falta de entrega a tiempo de mercadería para comedores y merenderos de la ciudad, sino también contra el recorte del 11% .

“En algo cumplió el gobierno provincial, pero de igual manera tomamos la medida de salir esta mañana por la situación de los 14 comedores, 13 merenderos que hay en Neuquén Capital. Están siendo dejado de lados, no estamos siendo abastecidos. Son casi 4 mil raciones por semana que se está entregando”, aseguró Colitripay a LU5.

Dijo que desde hace un mes se las están arreglando con donaciones de la comunidad e incluso con el aporte de algunos de los propios integrantes de la cooperativa para poder dar las raciones. Aunque indicó que, como consecuencia del retraso en la entrega de alimentos, esta semana se pudo ofrecer las raciones del lunes al miércoles debido a que para el jueves ya no contaban con alimentos en algunos comedores.

“El abastecimiento para los comedores y merenderos era un compromiso que había asumido el gobierno”, remarcó la referente. E indicó que el lunes mantuvieron una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino, en la que se había comprometido con la entrega para este jueves. Sin embargo, sostuvo que no sólo “no llegó, sino que nos llamaron para decirnos que cuando llegue lo que estaban debiendo lo hará con un recorte del 11%”.

Aseguró que la realidad los supera y que los comederos y merenderos están haciendo más de lo que pueden. “No hubo ni siquiera un incremento de lo pedido y acordado, sino que ahora nos recortaron y ni siquiera nos la entregan”, lamentó.

Cambio de gestión

Mantuvieron la esperanza de que esta situación se revirtiera para este segundo semestre. “Entendemos que hay un gobierno que se está yendo y otro que va a entrar. Lamentablemente, el hambre no espera, cada día hay más demanda. No solo son compañeros de la organización los que van a retirar una vianda o una copa de leche, son vecinos que se encuentran en una situación complicada”, remarcó Colitripay.

Señaló que en una provincia que anuncia récord de producción de petróleo, en los barrios se pagan 3800 pesos por una recarga de una garrafa de gas. “Hay comedores con lista de espera porque no alcanzamos a cocinar para tantas personas. Una olla grande hace 300 porciones por día”, agregó.

E indicó: “Cuando viene una persona de la tercera edad a pedir un plato de comida, tener que negárselo porque tenemos que darle a las que están anotadas porque no se puede cocinar más, las ollas no dan abasto, nos produce angustia y parece que el gobierno eso no lo ve”.