Organizaciones sociales cortaron los puentes durante la mañana

En la zona del ex peaje, en tanto, hubo un gran despliegue policial, pero no se realizaron acciones para impedir el bloqueo al tránsito. En las últimas manifestaciones no hubo acciones concretas para mantener el paso de vehículos rumbo a Neuquén. Y este martes se permitió que los manifestantes ocupen la Ruta 22 a la salida de la rotonda.