Organizaciones sociales van por un corte en los puentes carreteros

Las organizaciones sociales presentaron este miércoles un conjunto de reclamos hacia el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Trabajo, Lucas Castelli, por el pago de los programas provinciales y los recortes en el envío de alimentos a los comedores populares. A través de un comunicado informaron que no obtuvieron respuestas y que realizarán una protesta el viernes en los puentes carreteros.

"Presentamos tres reclamos, el primero que tiene que ver con 400 compañeros que no han podido cobrar el programa provincial teniendo todos los requisitos, el segundo que tiene que ver con la situación de los merenderos y el tercer con los compañeros que trabajan en las obras", explicó uno de los referentes de las organizaciones sociales.

"De los reclamos planteados no hubo respuestas, sino más bien la confirmación de que el gobierno avanza con su propia motosierra. Es que cuando el gobierno habla de que 200 personas (de un listado presentado hoy de 400) no cumplen con los requisitos se refieren a aquellas que cuentan con un monotributo social", escribieron en el comunicado y aclararon que el monotributo social es el instrumento que tienen muchos que están en la informalidad y que lo usan para tener alguna cobertura, como los feriantes o vendedores ambulantes.

"El plan Motosierra de Figueroa no tiene nada que envidiarle a la motosierra de Milei. Por ello, este viernes un frente único de organizaciones va a los puentes para obtener urgentes respuestas del gobierno provincial y nacional", añadieron y confirmaron las protestas que llevarán adelante el viernes.

El reclamo coincidirá con una protesta a nivel nacional que se llevará a cabo en más de 500 puntos del país y se van a congregar a partir de las 9 de la mañana del viernes en un supermercado mayorista cercano al cruce interprovincial de Neuquén y Cipolletti.

Organizaciones Sociales en ex u9- (7).jpg

Qué dijeron desde el Ministerio de Trabajo

De acuerdo a lo que informó el Gobierno provincial, las organizaciones entregaron un petitorio con diversos reclamos. Los mismos fueron evaluados por las autoridades , y luego de otorgarse una respuesta formal, las organizaciones desconcentraron.

En cuanto al reclamo de la falta de pago de programas sociales de algunos integrantes, "se solicitó que presentaran un listado detallando los datos personales de cada caso. Se analizaron las casi 400 situaciones requeridas, y se explicó que las personas beneficiarias deben cumplimentar los siguientes requisitos para percibir el incentivo a la empleabilidad", indicaron desde la cartera laboral.

Se informó que 217 personas no cumplen con los requisitos, 82 no se presentaron en los relevamientos establecidos en el mes de enero, mientras que 61 personas no se encuentran en los registros provinciales.

Finalmente, "en relación con el requerimiento de asistencia alimentaria a los comedores dependientes de las organizaciones, se explicó que las entregas realizadas se estructuraron por semana debido a cuestiones administrativas con los proveedores, y se sumó un refuerzo de carne, antes inexistente".