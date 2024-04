Otro escalofriante hallazgo: ¿por qué apareció un féretro al costado de la Autovía Norte?

Desde la Municipalidad de Neuquén explicaron las causas y dieron recomendaciones para que no se repitan este tipo de eventos.

"Es una urna de 20 centímetros, tiene un tamaño de 15 por 20. Es una caja de madera y es muy parecido a un ataúd. Si uno no observa bien la foto puede pensar que es una ataúd", detalló a LMNeuquén . Así, despejó dudas sobre las fotos que circularon a través de redes sociales, que parecían marcar la presencia de un féretro de tamaño convencional y que despertó preocupación entre los trabajadores que circulaban por la zona, entre las sedes de las empresas Pluspetrol y Capex.

El coordinador de Seguridad de la Zona Periferia, el comisario inspector Luis Mardones, dio más detalles sobre el hallazgo. "El personal de comisaría séptima realizaba circuitos de prevención, en el sector de Autovía Norte les llamó la atención una caja. Detienen la marcha y se acercan al elemento que estaba al costado de la ruta. Notaron que era una urna funeraria y proceden a la apertura", señaló en una entrevista con LU5.



"Notaron que no había ningún elemento raro, ni cenizas ni cuerpos, nada. Realizaron un recorrido en las inmediaciones para ver si podíamos encontrar algo que indicara a quién pertenece, pero no tuvimos resultados. Se dio el secuestro preventivo del elemento y ahora investiga la Fiscalía", expresó. Agregó que la urna tiene un código de 5 dígitos, por lo que se está siguiendo esa pista para determinar a quién pertenece.

Aunque el tamaño dista de ser el estándar para un ataúd, se trataba de una caja o urna funeraria donde se suelen depositar las cenizas de los cuerpos cremados. Sin embargo, Haspert aclaró que se trataba de una urna vacía, y que muchos familiares descartan este tipo de objetos cuando esparcen las cenizas de los difuntos en los puntos que ellos frecuentaban.

haspert limpieza urbana.jpg

Haspert aclaró que "los cajones o urnas los compra el familiar de forma particular para hacer la cremación en el cementerio". Y señaló: "Según la ordenanza vigente, las cenizas se entregan reducidas en una bolsita precintada y el familiar determina si luego lo pone en una vasija de barro o una urna. A veces llegan con ellas al cementerio para retirarlas en la urna".

Según aclaró, con el paso de las años ha crecido el número de solicitudes de cremación. "Es algo que ha ido aumentando porque las personas en vida piden ser cremadas y sus familiares respetan su última voluntad", dijo y agregó: "Antes era algo mal visto, pero con el tiempo son cada vez más los que optan por esa opción, además de los nichos o las fosas en los cementerios".

Recomendaciones de la Municipalidad para evitar estas situaciones

En ese contexto, ha crecido también el número de personas que compran vasijas o urnas funerarias para depositar las cenizas. Sin embargo, Haspert llamó a hacer un descarte responsable de estos elementos, que pueden generar temor en los transeúntes que los encuentran tirados.

"Algunos deciden dejar las vasijas o urnas en los domicilios, pero no por toda la visa, es hasta que se toma la decisión de trasladarlo", dijo y agregó que muchos respetan las solicitudes en vida de sus familiares fallecidos. Así, arrojan las cenizas en puntos de la cordillera o en la tierra natal de la persona que murió.

Hay quienes deciden enterrar estas urnas o féretros pequeños con las cenizas. Sin embargo, son muchos los que arrojan la cenizas al agua, ya sea en el río o los lagos. En esas situaciones, se quedan con la urna vacía, que se convierte en material de descarte.

El Cementerio Central de Neuquén también está colapsado. Buscan incrementar el servicio de cremaciones. El Cementerio Central de Neuquén también está colapsado. Buscan incrementar el servicio de cremaciones. Sebastian Fariña Petersen

El subsecretario solicitó a los vecinos que se encuentran en esta situación a ser más respetuosos con los transeúntes y depositar este tipo de elementos de manera segura, adentro de una caja o en una bolsa cerrada.

"No es común pero pasa, y les pedimos que lo coloquen adentro de una caja o una bolsa, y tranquilamente se puede dejar en un canasto de basura si está depositado de una forma no expuesta, o si no se puede llevar a los centros de transferencia para dejarlo dentro de los contenedores", detalló el funcionario.

Haspert pidió que la disposición final de los elementos funerarios "sea de forma cuidada para no generar esto, cuando uno pasa por un lugar, en algunos llama la atención y en criaturas puede causar miedo, es algo que tenemos que cuidar".

Un hallazgo similar

En marzo, un vecino detectó la presencia de un objeto que llamó su atención, en un canasto de basura de calle Dr. Ramón entre Brown y Avenida Argentina. Al acercarse, pudo confirmar de qué se trataba y con temor de lo que pudiera encontrar abrió el objeto.

ON - TIRADO EN CANASTO DE BASURA (3).jpg Omar Novoa

Sobre una montaña de basura suelta, cajas, botellas, envoltorios; una urna funeraria para cenizas, tirada en el canasto. El objeto tiene no más de 50 centímetros de largo, 30 de profundidad y 20 de largo. A simple vista parece ser de buena calidad y se encuentra en buenas condiciones. Es de madera barnizada, con manijas y una imponente cruz en la tapa hechas de metal.

Uno de los vecinos que se acercó al lugar, tomó el coraje para abrirlo y afirmó que no tenía nada adentro ni signos de que lo hubiera tenido tampoco. Ante la consulta de LMN explicó que lo hizo para asegurarse de que no se trate de una situación de mayor gravedad y tenga que dar aviso urgente a las autoridades.