Padre de Solange Musse, tras la muerte de Ginés González García: duras críticas contra Cristina Kirchner y Omar Gutiérrez

Pablo Musse no pudo ver a su hija que falleció de cáncer durante la cuarentena. Salió a hablar luego de la muerte del ex ministro de Salud.

Tuit Cristina y respuesta de Pablo Musse.jpeg Tuit del padre de Solange Musse contra Cristina Kirchner.

Su caso fue tomado como una bandera en la cuarentena con el hashtag #HASTAMIULTIMOSUSPIROTENGOMISDERECHOS. Y fue el inicio de la caída de la imagen de Alberto Fernández por el manejo de la cuarentena y la irrupción del actual presidente Javier Milei.

Solange Musse: un caso sentido en la pandemia

El padre de Solange le contestó a Cristina Kirchner en las redes sociales, luego de que la expresidenta despidiera al exministro de Salud, calificándolo como el mejor sanitarista y “buena persona” que tuvo Argentina, sobre todo por la Ley de Medicamentos Genéricos. Esto sucedió el viernes pasado, cuando se expresó todo el arco político.

Pero la respuesta de Musse fue contundente y refleja la bronca el trágico momento que vivió en el intento de ver por última vez a su hija, luego de pasar por test de Covid.

gines vacunacion vip La muerte del exministro de Salud Ginés González García despertó críticas del padre de Solange Musse.

Solange murió y su último deseo era ver a su padre, que lo pudo hacer luego de muerta, en velorio, luego de una orden del juez federal Ricardo Bustos Fierro, para que pueda circular dentro de la provincia de Córdoba.

“Buena persona? Tremendo hijo de puta, militante del vacunatorio vip, causante de no traer las vacunas a tiempo. Por él y sus medidas no pude despedirme de mi hija, Solange Musse”, publicó en redes sociales, haciendo referencia al endurecimiento de las restricciones que impidieron que muchas familias pudieran despedirse de sus seres queridos.

Musse recordó con rabia cómo se desestimó inicialmente la llegada del Covid a Argentina y cómo se impuso una cuarentena que, en su opinión, causó más dolor que alivio.

“La cantidad de gente que murió sola, abandonada, los abuelos en los geriátricos. Tengo la memoria por el dolor que pasamos y uno no se olvida de nada, pero la gente sí se olvidó. Se olvidó de que tenía que ir a comprar con documentos par o impar, el cierre de los negocios, las escuelas, no poder despedir a un familiar, mientras ellos sí lo podían hacer", dijo Musse.

A pesar del tiempo, el dolor de Musse sigue latente. Denunció que, en su momento, las autoridades de la provincia de Neuquén no hicieron nada por ayudarlo a ingresar a Córdoba para despedirse de Solange.

- Pablo Musse

“Nadie se comunicó ni de Neuquén ni de Córdoba ni a nivel nacional. Cuando Sol murió, solo emitieron un comunicado, pero nunca dieron explicaciones”, expresó con frustración.

"También recuerdo al doctor Gutiérrez (Omar, exgobernador), cuando fue gobernador en su momento, diez días antes de fallecer, Sol envió a su familia a España en un avión privado, aparentemente del empresario Urcera, de acá a Buenos Aires, y de Buenos Aires en un avión a España. Los privilegios ellos los tuvieron siempre. Parece que el Covid nunca asistió para la clase política. Y lamentablemente para nosotros sí "criticó con dureza.

Sin explicaciones desde Neuquén

Y acotó: "Yo nunca lo escuché a Gutiérrez dar una explicación y tampoco se la pidieron. Lamentable porque él mismo nos encerró. Y nunca tuvimos una comunicación en ese ínterin del 17 de agosto hasta el 21 que falleció Sol y a ningún funcionario decir vamos a ver qué podemos hacer intentar que usted llegue a Córdoba".

Cuatro años después de la muerte de su hija, Musse sigue esperando justicia y señala que tanto la política como la justicia actuaron de manera cómplice.

“El juez federal de Córdoba, el doctor Fierros, esperó los resultados del hisopado para firmar el recurso de amparo para que pudiera viajar, cuando ya era tarde. La justicia acompaña a la política. Hace cuatro años que esperamos justicia, pero no hay nadie preso, ni responsables”, concluyó.