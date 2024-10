Vacunatorio VIP: finalmente procesaron a Ginés González García

En aquella oportunidad, lo solicitaron ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que definiría la situación procesal del exministro, quien ya fue indagado y negó haber cometido algún tipo de delito por las vacunas entregadas en plena pandemia del coronavirus.

beatriz-sarlo-declaro-como-testigo-la-investigacion-el-vacunatorio-vip.png Beatriz Sarlo declaró en su momento como testigo por el Vacunatorio VIP.

El pedido alcanza también a Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud; a María Elena Borda, exjefa del Servicio de Medicina Preventiva del Posadas; a Graciela Torales, exjefa de Coordinación de atención a Pacientes de ese hospital; a Alberto Maceira, exdirector del Hospital Posadas; y a Marcelo Ariel Guille, secretario privado del entonces ministro.

Todos ellos están siendo investigados por los delitos de “abuso de autoridad y peculado”, es decir, malversación de fondos públicos. Anteriormente, las defensas pidieron que todos los acusados sean sobreseídos.

La causa por el "Vacunatorio VIP"

La causa por el “Vacunatorio VIP” fue uno de los escándalos más grandes que sacudió al gobierno de Alberto Fernández. En plena pandemia del coronavirus, cuando escaseaban las vacunas, se descubrió que había personas que se salteaban los turnos de vacunación contra el Covid-19 y recibían la dosis antes de lo estipulado.

La investigación comenzó en 2021, después de que se conocieran los casos de la entrega de vacunas de privilegio al periodista Horacio Verbitsky, al diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, y al ministro de Defensa Jorge Taiana, entre otros. Esto hizo que Fernández le pidiera la renuncia como titular de la cartera de Salud, y lo reemplazara Carla Vizzotti.

"Vacunatorio VIP": el descargo de Ginés González García

El exministro de salud planteó que la resolución 2883/20 del Ministerio de Salud de la Nación establecía “la posibilidad de una vacunación simultánea de los adultos mayores”, una “vacunación escalonada de acuerdo a la posibilidad del insumo” y que entre la población priorizada estaban “los adultos mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y grupos de riesgo”. También resaltó el ex funcionario que la resolución marcaba que “otras poblaciones podrán ser incluidas posteriormente en la estrategia de acuerdo a la evaluación de riesgo y la disponibilidad del recurso”.

A González García se lo acusa de que en ese momento la vacunación estaba priorizada para el personal de salud. “Yo solo autoricé la inoculación de nueve personas que cumplían con los requisitos de la resolución 2883/20″, declaró el ex ministro. Y también la de Duhalde, quien también se comunicó con el ex ministro.

“Autoricé la vacunación del ex mandatario, quien tenía en ese momento 79 años de edad, cumpliendo sobradamente el requisito, además de revestir la condición de ex Presidente de la Nación”, dijo. Junto con Duhalde fueron vacunadas sus hijos, su esposa Hilda Duhalde y su chofer. El ex ministro dijo que la vacunación era para el ex presidente pero como la vacuna tiene cinco dosis y sobraban cuatro las restantes personas fueron vacunadas.