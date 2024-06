Vacunatorio VIP: pidieron el procesamiento de Ginés González García

Todos ellos están siendo investigados por los delitos de “abuso de autoridad y peculado”, es decir, malversación de fondos públicos. Anteriormente, las defensas pidieron que todos los acusados sean sobreseídos y en los próximos días la jueza Capuchetti deberá resolver su situación procesal.

La causa por el "Vacunatorio VIP"

La causa por el “Vacunatorio VIP” fue uno de los escándalos más grandes que sacudió al gobierno de Alberto Fernández. En plena pandemia del coronavirus, cuando escaseaban las vacunas, se descubrió que había personas que se salteaban los turnos de vacunación contra el Covid-19 y recibían la dosis antes de lo estipulado.

Ginés González García. Horacio Verbitsky. Foto: Google. .jpg “Yo solo autoricé la inoculación de nueve personas", reconoció Ginés González García, entre ellas el periosdista Horacio Verbitsky. Foto: Google.

La investigación comenzó en 2021, después de que se conocieran los casos de la entrega de vacunas de privilegio al periodista Horacio Verbitsky, al diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, y al ministro de Defensa Jorge Taiana, entre otros. Esto hizo que Fernández le pidiera la renuncia como titular de la cartera de Salud, y lo reemplazara Carla Vizzotti.

"Vacunatorio VIP": el descargo de Ginés González García

El exministro de salud planteó que la resolución 2883/20 del Ministerio de Salud de la Nación establecía “la posibilidad de una vacunación simultánea de los adultos mayores”, una “vacunación escalonada de acuerdo a la posibilidad del insumo” y que entre la población priorizada estaban “los adultos mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y grupos de riesgo”. También resaltó el ex funcionario que la resolución marcaba que “otras poblaciones podrán ser incluidas posteriormente en la estrategia de acuerdo a la evaluación de riesgo y la disponibilidad del recurso”.

A González García se lo acusa de que en ese momento la vacunación estaba priorizada para el personal de salud. “Yo solo autoricé la inoculación de nueve personas que cumplían con los requisitos de la resolución 2883/20″, declaró el ex ministro. Y también la de Duhalde, quien también se comunicó con el ex ministro.

“Autoricé la vacunación del ex mandatario, quien tenía en ese momento 79 años de edad, cumpliendo sobradamente el requisito, además de revestir la condición de ex Presidente de la Nación”, dijo. Junto con Duhalde fueron vacunadas sus hijos, su esposa Hilda Duhalde y su chofer. El ex ministro dijo que la vacunación era para el ex presidente pero como la vacuna tiene cinco dosis y sobraban cuatro las restantes personas fueron vacunadas.

Ginés González García.jpg

Y allí González García reconoció que autorizó las vacunaciones porque lo llamaron: “Ese ínfimo número de personas comprendidas por mi autorización de vacunación se comunicaron a mi despacho manifestando haber fracasado en vacunarse en sus respectivas jurisdicciones locales, y probando cumplir con el requisito de edad de su vacunación, que estaba habilitado como grupo priorizado”.

En cuanto a la vacunación de Taiana y Valdés dijo que eran personal estratégico por ser diputados nacionales y mayores de 60 años. Y además que tenían que emprender un viaje a México con el entonces presidente Alberto Fernández.

En tanto que, a la vacunación a Verbitsky el funcionario la justificó diciendo que, “me solicitó dar una solución a sus dificultades de obtención de turno para vacunarse en su jurisdicción, al igual que sucedió con las otras solicitudes que recibí de los otros grupos requirentes que conformaron el pequeño listado”.