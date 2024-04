Vacunatorio VIP: Ginés González García reconoció que permitió las vacunas a "algunas personas"

El ex funcionario confesó que, “sólo autoricé la vacunación de 9 personas que lo solicitaron a través de mi secretaría privada” . En ese grupo se encuentran los entonces diputados nacionales Eduardo Valdés y Jorge Taiana, el periodista Horacio Verbitsky y se suma el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia .

El acceso ilícito a las vacunas contra el covid por parte de sus personas allegadas fue justificado por parte del propio Gonzáles García. Dijo que cumplían los requisitos para hacerlo y que habían “fracasado en vacunarse en sus respectivas jurisdicciones locales” . Así consta en la declaración que hizo ayer el ex ministro y en el escrito de 119 páginas que presentó como parte de su descargo. La defensa del ex funcionario pidió su sobreseimiento de la causa por inexistencia de delito.

La indagatoria se hizo por videoconferencia y estuvieron presentes la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el fiscal federal Eduardo Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez.

vacunas-vip.jpg Vacunatorio VIP: Ginés González García confesó haber posibilitado la vacunación de Eduardo Valdés y Jorge Taiana, el periodista Horacio Verbitsky y el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia.

Vacunatorio vip: el descargo de Ginés González García

El ex ministro de salud planteó que la resolución 2883/20 del Ministerio de Salud de la Nación establecía “la posibilidad de una vacunación simultánea de los adultos mayores”, una “vacunación escalonada de acuerdo a la posibilidad del insumo” y que entre la población priorizada estaban “los adultos mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y grupos de riesgo”. También resaltó el ex funcionario que la resolución marcaba que “otras poblaciones podrán ser incluidas posteriormente en la estrategia de acuerdo a la evaluación de riesgo y la disponibilidad del recurso”.

A González García se lo acusa de que en ese momento la vacunación estaba priorizada para el personal de salud. “Yo solo autoricé la inoculación de nueve personas que cumplían con los requisitos de la resolución 2883/20″, declaró el ex ministro. Y también la de Duhalde, quien también se comunicó con el ex ministro.

“Autoricé la vacunación del ex mandatario, quien tenía en ese momento 79 años de edad, cumpliendo sobradamente el requisito, además de revestir la condición de ex Presidente de la Nación”, dijo. Junto con Duhalde fueron vacunadas sus hijos, su esposa Hilda Duhalde y su chofer. El ex ministro dijo que la vacunación era para el ex presidente pero como la vacuna tiene cinco dosis y sobraban cuatro las restantes personas fueron vacunadas.

Y allí González García reconoció que autorizó las vacunaciones porque lo llamaron: “Ese ínfimo número de personas comprendidas por mi autorización de vacunación se comunicaron a mi despacho manifestando haber fracasado en vacunarse en sus respectivas jurisdicciones locales, y probando cumplir con el requisito de edad de su vacunación, que estaba habilitado como grupo priorizado”.

16144711480685.jpg Las vacunas otorgadas arbitrariamente por Ginés González García ocasionaron un gran revuelo social. Foto: Google.

En cuanto a la vacunación de Taiana y Valdés dijo que eran personal estratégico por ser diputados nacionales y mayores de 60 años. Y además que tenían que emprender un viaje a México con el entonces presidente Alberto Fernández.

En tanto que, a la vacunación a Verbitsky el funcionario la justificó diciendo que, “me solicitó dar una solución a sus dificultades de obtención de turno para vacunarse en su jurisdicción, al igual que sucedió con las otras solicitudes que recibí de los otros grupos requirentes que conformaron el pequeño listado”.

La acusación contra Ginés González García

González García está acusado de tres hechos de los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes. El retiro de esas 10 dosis del Hospital Posadas, las cinco vacunaciones a la familia Duhalde y la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 vacunas.

Tras la ronda de indagatorias,y ahora la jueza Capuchetti tiene 10 días hábiles para resolver si dicta o no los procesamientos de los acusados. Previamente habían sido indagados Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud; María Elena Borda, ex jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas, Graciela Torales, ex jefa de Coordinación de atención a Pacientes de ese hospital, Alberto Maceira, ex director del Hospital Posadas, y Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García.