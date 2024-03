Padres impidieron el ingreso de alumnos a la EPET 16 por tener personal con denuncias

Los padres de los alumnos de la EPET 16 no dejaron ingresar ni a estudiantes ni a docentes. (Foto: Gentileza Emiliano González)

Aunque había rumores desde hacía semanas, este miércoles se confirmó que dos docentes fueron designados para cubrir cargos en la escuela técnica de la localidad. Esto alarmó a las familias que envían a sus hijos a la institución. "Anoche nos convocaron los profesores para contarnos esto porque ellos también estaban indignados con la situación, pero no sabíamos si realmente iba a ocurrir. De manera que decidimos hoy (miércoles) venir a las 8 a las puertas a conversar con los directivos", contó a LMNeuquén , Mauricio, padre de un estudiante.

Esto ocasionó que los padres continuarán congregándose en las puertas de la escuela para realizar un documento con el fin de solicitarle al Consejo Provincial de Educación (CPE) que anulara esta designación. Sin embargo, decidieron en conjunto impedir el ingreso tanto de los chicos como de los docentes. "Somos un grupo de papás autoconvocados y no nos vamos a ir hasta que venga el supervisor de Técnicas. No queremos que nuestros hijos estén encerrados con este hombre", recalcó Mauricio.

De acuerdo a la información brindada por los padres, una de las personas denunciadas fue designada a la preceptoría de 1°, 2° y 3° año, con "los chicos más chiquitos y más vulnerables". En tanto, el otro denunciado habría sido designado como profesor de Educación Física.

Reclamo de padres EPET 16 (1).jpg Los padres indicaron que hasta que no se presentara el supervisor de Escuelas Técnicas no se retirarían.

"Estamos pidiendo que los papás (del turno mañana) nos apoyen y vamos a cerrar la escuela porque no queremos que haya nadie dentro de la institución hasta que nos den una solución y saquen a esta persona. No lo queremos acá, no lo queremos cerca de nuestros hijos", enfatizó Belén, mamá de otro alumno de la escuela, en diálogo con Ilusiones FM.

Además, agregó: "Esta persona está investigada, pero ya le habían dado una sanción de 90 días, sin goce de sueldo, que ya la cumplió y volvió".

Qué dice el documento redactado por los padres

Para dejar de manifiesto su malestar con la situación, los padres de los alumnos del turno tarde elaboraron una nota para enviar al CPE y visibilizar la situación. "A las autoridades a cargo de la EPET 16 de Rincón de los Sauces, solicitamos la presencia en forma urgente del señor supervisor a cargo de la institución para tratar temas que hacen al normal y seguro desarrollo de lo que hacen al normal y seguro desarrollo de la vida escolar. Estos son de su pleno conocimiento, ya que las autoridades le informaron por los canales correspondientes. Es de suma importancia que sé dé pronta respuesta al derecho a la educación de nuestros hijos se debe otorgar con condiciones edilicias pertinentes de seguridad y tranquilidad para nosotros y nuestros hijos, que las clases se dicten en un clima de respeto y armonía y con el personal correspondiente".

A esto sumaron: "No toleramos ni queremos personal sancionado por conductas indebidas, llámese violencia, acoso, en contacto con nuestros hijos. Se mantiene la medida".