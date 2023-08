Padres que se oponen a la reforma curricular en el secundario llevaron su reclamo al CPE

Señalaron que los cambios que se implementan en las escuelas de nivel medio no elevan la calidad educativa de los estudiantes.

Carolina, mamá de un alumno de primer año de la EPET 19 de Plottier, expresó que en su caso la dirección de la escuela envió una nota informando que empezarían a aplicar esta reforma a partir del 21 de agosto. “Consideramos que esta reforma que se quiere implementar no apunta a elevar la calidad educativa de nuestros hijos, sino todo lo contrario”, señaló a LMNeuquén . Subrayó que en este nuevo diseño curricular “ya no se habla de materias sino de áreas conformadas por materias. En la EPET en la que asiste mi hijo van a achicar horarios porque unificarán materias, en este caso Geografía con Economía, Lengua con Inglés”.

CPE.png

Entre los principales cambios que presenta esta reforma curricular es la no repitencia, primero y segundo año pasa a ser un solo ciclo por lo que no se podrá repetir en el paso de uno al otro; y las secundarias, incluídas las escuelas técnicas tendrán materias comunes y se suman espacios artísticos como danza. Otra modificación es que en vez de materias hay cuatro áreas: Ciencias sociales, políticas y económicas que incluyen a historia, geografía, filosofía y afines; Lenguaje y producción cultural, integrada por lengua, literatura, artes visuales y otras lenguas; Ciencias naturales engloba a física, química y biología y Matemática e informática.

Otra de las madres que se manifestaron en el CPE señaló que con este nuevo diseño curricular los alumnos de primer año hasta tercero no van a repetir de año, “van a pasar llevándose las áreas porque con este nuevo diseño ya no hablamos de materias sino de áreas compuestas por materias donde los chicos van a tener tres o cuatro materias con profesores distintos y si desaprueban una de estas materias desaprobarán el área completa”. La reforma establece que habrá un docente por materia pero trabajarán y planificarán en forma conjunta por área y podrán dar clases en forma individual o en dupla.

“La calidad educativa de nuestros hijos es el punto central de nuestro reclamo”, sostuvo Carolina, y cuestionó a las autoridades educativas “que dicen que la comunidad educativa fue partícipe de esta reforma pero las familias que formamos parte de la comunidad educativa no fuimos convocada”.

escuela secundaria.jpg

Por otra parte sostuvo que en relación a la no repitencia “siempre hablan del transito de los chicos por la escuela y con esto quieren evitar la deserción para que todos pasen de año y así los chicos no se sientan frustrados. Lo que quieren es hacer desaparecer la escuela pública, los que van a llegar a la facultad serán los chicos que puedan pagar una educación privada. La escuela pública está siendo manoseada, utilizada políticamente y no piensan en el futuro de los chicos", resaltó.

Los padres autoconvocados informaron que el lunes a las 8 realizarán un abrazo simbólico contra la reforma curricular en la EPET 19 de Plottier.

Esta semana, estudiantes y docentes del CPEM 77, ubicado en el barrio Valentina Norte, expresaron su oposición a la reforma curricular del nivel medio. Explicaron que la nueva aplicación educativa "cambió la grilla curricular y los horarios de entrada y salida, lo que lleva al abandono de los alumnos". Los alumnos de primer año de esta escuela nocturna precisaron que aprobaron materias que ya no tendrán y que cursarán otras nuevas y en dupla de profesores.