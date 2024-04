Padres tomaron la EPET 18 hasta que arreglen la calefacción

Cuando se confirmó que los alumnos no podrían retomar sus clases prácticas porque la caldera "quema mal" y hay "riesgo de explosión", entonces un grupo de papás se puso en contacto para analizar qué medidas tomar. "No nos avisan nada, ni la directora, ni ninguna autoridad del establecimiento, lo que nos enteramos es por los docentes o por nuestros hijos", dijo Yanina, madre de dos estudiantes, en diálogo con LMNeuquén .

Fue a través de ellos que conocieron la nueva suspensión de clases: "Dijeron que las clases de taller quedaban nuevamente suspendidas porque problemas con la caldera, otra vez. Esto es de vieja data, pero resulta que el sábado vinieron, la arreglaron y supuestamente habían quedado bien . Bueno, resulta que no, que hoy (jueves) nos dijeron que las tuvieron que poner a mínimo porque están quemando mal y puede haber una explosión, así que suspendieron las clases ".

TOMA EPET 18 SENILOSA (1).jpg Los padres pasarán la noche en la EPET 18.

Es por ello que un grupo de padres se acercó a pedirle explicaciones a la directora de la escuela, pero al no poder verla decidió permanecer en la EPET 18 hasta que se acerque algún funcionario de Educación para brindar una solución concreta y duradera. "Esto es un peligro, no solo para nuestros hijos, sino también para los docentes que vienen a hacer su trabajo. No les interesa el bienestar de nadie", observó la madre.

No es la primera vez que realizan una medida de fuerza

Yanina explicó que desde hace varios años la escuela técnica de Senillosa viene sufriendo una suerte de "abandono", esto se debe a que todos los años tienen problemas edilicios. "Nos dijeron que desde el establecimiento ya no pueden hacer nada, que elevaron las notas correspondientes a las respectivas áreas y ahora tenemos que esperar los plazos, ¿qué plazos? Esto se tenía que solucionar antes de que comenzarán las clases, no en medio del ciclo lectivo", denunció.

Además, aseguró que hacían asistir a los chicos sin que estuviera resulto el tema de la calefacción sin avisarle a los padres. "Nos enteramos lo que pasaba cuando empezó la lluvia y bajó de golpe la temperatura, entonces tuvieron que decirnos de los problemas de calefacción que había. Nos parece una total falta de respeto, para nosotros, para las personas que vienen a trabajar y para los alumnos", enfatizó la madre.

Padres tomaron la EPET 18 de Senillosa

Ante esto, Yanina informó que permanecerán en la escuela hasta que algún funcionario "con poder de decisión y concreción" vaya a hablar con ellos. "Pedimos que les permitieran retirarse a los chicos del turno vespertino porque, si bien es una protesta pacifica, los papás preferimos que ellos se vayan a sus casas" aseguró.

Por último, indicó que a medida que pasan las horas, más padres se acercan al establecimiento a unirse al reclamo para que sus hijos tengan clases en condiciones dignas.