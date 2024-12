Pagó $60.000 y le salvó la vida a un lechoncito: ahora buscan una familia que lo adopte y lo cuide

Lamentablemente, todos los demás ejemplares que estaban a la venta no lograron 'el milagro de Navidad'.

La Asociación de Rescate de Animales No Humanos (RANHU) realizó una publicación y se llenó de comentarios y pedidos de adopción, pero "el olfato" de las proteccionistas está agudizado y señalaron que analizarán caso por caso "porque no queremos que después 'se pierda' misteriosamente en algún puesto", indicaron, con cautela. Tampoco será entregado hasta que pasen los festejos por el Año Nuevo. "No hay apuro", destacaron.

Es así que Porky sigue en adopción, porque su suerte no fue la misma que la que corren la mayoría de los lechones de granja, y "ya hemos dicho muchos 'no' porque queremos realmente que el cerdito se vaya con una familia que lo quiera adoptar y cuidar".

cerdito2.jpg

El chanchito ahora tiene unos pocos kilos "pero va a ser de raza grande" por eso se busca un espacio donde pueda permanecer en forma adecuada y confortable, tras su rescate.

"La chica nos llamó porque vio al cerdito en una página de venta en redes sociales y se ofreció a pagar y comprarlo para salvarle la vida. Así es que nosotros nos comprometimos a ayudarla y buscarle un lugar", se indicó desde RANHU a LMCipolletti. La asociación es reconocida en General Roca y alrededores porque toma intervención en todo tipo de casos que involucra maltrato y crueldad contra los animalitos.

"Como proteccionistas valoramos estas actitudes, que la gente se comprometa y se arriesgue, que se involucre en el rescate de animales y en crear conciencia sobre el valor de su vida".

"No es para que lo comas"

La asociación de Rescate Animal no Humano, realizó una publicación para quienes estén interesados, aclarando las condiciones de "adopción".

"Porky está en adopción responsable. Es un cerdito bebé, no es para que lo comas", indicaron. "Porky va a crecer y no puede estar en espacios diminutos, necesita espacio con más de su especie y donde pueda tener charcos de agua o barro".

La familia que lo cobije "tendrá supervisión", se aclaró, y ante un incumplimiento "será denunciado penalmente".

"Vamos a buscar con tiempo adoptantes con referencias comprobables, con espacio apto donde le podamos hacer seguimiento. No sé lo daremos a nadie hasta después de las fiestas. Tenemos tiempo de buscar el lugar perfecto y seguro para él. Vamos a buscar entre quienes se ofrezcan. Vamos a chequear todo", aclararon.