Paola Zuban: "Bullrich sólo retiene el 46% de los votos de Larreta"

"No falta tanto, pero estamos lejos porque todavía pueden pasar muchas cosas", dijo la politóloga en relación a las predicciones para las elecciones presidenciales, donde hay tres fuerzas políticas que se quedaron con un tercio de los votos y con escasas diferencias en el porcentaje final. "Podemos hacer una análisis político desde distintas perspectivas, pero en este caso hacemos estudios de investigación para hablar de lo que opina la ciudadanía", dijo.

Zuban forma parte de la consultora Zuban Córdoba y será una de las expositoras en la segunda edición del ciclo Más Debate, el evento organizado por LMNeuquén que se realizará este jueves 7 de septiembre a las 10 de la mañana en salón Rainbow del Casino Magic. Ocupará el escenario junto al economista Eduardo Levy Yeyati, y los dos buscarán analizar las perspectivas a un mes y medio de distancia de las elecciones que podrían definir al próximo presidente de la Argentina.

"El resultado de Milei ha agitado el avispero de la política. Han empezado a moverse varias piezas en el tablero. Han empezado a armarse equipos de gobierno, se ha empezado a crear una sensación de gobernabilidad para unos y otros, que impacta seguro en la opinión pública", dijo la politóloga. Agregó que en varios países del mundo "ha habido un crecimiento de la derecha en términos de la ciudadanía porque hubo un resurgimiento de algunas posiciones que siempre estuvieron presentes, pero que hoy vuelven a tomar fuerza y protagonismo a partir de la decepción que han producido otras fuerzas políticas".

"La calle hoy dice que está muy enojada, muy frustrada, que tiene pocas expectativas de futuro para sí mismos y sus hijos, y quiere probar algo nuevo. Está muy enojada con la política que no logró traducir en mejora de calidad de vida las conquistas de derechos y las distintas promesas que se hicieron desde los diferentes gobierno de distintas fracciones política. La calle hoy está dispuesta a probar otra alternativa. Eso puede ser Javier Milei pero podría haber sido cualquier otro nombre", expresó Zuban.

La analista también se refirió al rol que juegan las provincias en el tablero electoral a nivel nacional. "Los distintos peronismos que se han ido conformando en varias provincias de la Argentina se están diferenciando todavía más con el peronismo bonaerense y con el peronismo a nivel nacional. Se empezaron a configurar identidades locales y provinciales. El peronismo nacional los abandonó de alguna manera. Esa circunstancia, sumada al despegue de elecciones que hicieron distintos gobernadores y el poco entusiasmo que se puso en las elecciones PASO para acompañar la fórmula oficialista, configuraron un resultado que en las elecciones de octubre puede tener variaciones porque los gobernadores se juegan más cosas. Puede haber un diferencial que contrarreste el resultado de las PASO", indicó.

Zuban aclaró que al día de hoy no se puede asegurar si habrá o no un ballotage. Agregó que la candidata de Juntos por el Cambio perdió un gran caudal de votos después de las PASO, ya que no todos los votantes del actual jefe de gobierno porteño acompañarán su candidatura en las generales. "En lo que hemos medido hasta ahora, sólo retiene el 46% de Rodríguez Larreta, el resto va una parte a Milei, otra parte a Massa y un porcentaje mínimo a Schiaretti", expresó.

Para la politóloga, las divisiones internas de Juntos por el Cambio erosionaron en gran medida su posición frente al electora do. "Hace dos años, todo indicaba que Rodríguez Larreta iba a ser el próximo presidente, pero la interna entre halcones y palomas terminó por ser trasladada al electorado", detalló. De esta manera, consideró que la posición que tome el ex presidente Mauricio Macri puede tener un rol en las pujas de poder dentro del PRO y la alianza de JXC, pero no necesariamente en la ciudadanía.

Los disertantes Paola Zubán y Eduardo Levy Yeyati analizarán cómo influyó el resultado de las PASO en el panorama económico y político actual, cuáles son los pronósticos respecto a las elecciones de octubre y el futuro de nuestro país durante los próximos cuatro años.

