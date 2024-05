Paritarias: municipales de Neuquén aceptaron una oferta anterior

Luis Ríos , Secretario general de Sitramune, contó a LU5 que tenían dos propuestas, una que "veníamos trabajando con el Ejecutivo desde el 15 de abril, en la que nos habíamos estancado en el 18% y luego nos hicieron una nueva propuesta -la del jueves- que nosotros no la compartimos, porque es un bono que no suma nada al básico". Esto determinó que la asamblea aceptara el 18% con los salarios del mes de mayo y luego una actualización por IPC de manera trimestral. Además, el pase a planta durante este mes de los trabajadores que ingresaron en el 2019.

sitramune protesta.jpg

Los detalles del acuerdo paritario

Juan Hurtado, secretario de Gobierno y Coordinación, explicó que se pactó un aumento del 18 por ciento con los salarios del mes de mayo a pagar el último día hábil de este mes; otro incremento en el mes de junio que contemplará el IPC de abril y mayo, y “a partir de ahí se dará una actualización trimestral también por IPC que nos va a llevar hasta los meses de diciembre, enero y febrero de 2025 a percibir con los haberes de marzo”.

“Esta fue la propuesta que Sitramune aprobó en asamblea”, confirmó el funcionario, quien explicó que se trata de “la que les habíamos hecho el martes, pero que en ese momento fue rechazada. Por eso en el día de ayer (jueves) realizamos una nueva que contemplaba un bono, pero este mediodía nos confirmaron que el consenso en la asamblea fue la propuesta del martes”, desarrolló Hurtado.

Asamblea municipales Sitramune Sebastián Fariña Petersen

Aclaró que con lo que se firmó con el gremio “queda fuera el bono”. “Era una charla que veníamos teniendo desde que iniciamos las conversaciones: ellos valoraron que todos incrementos sean sobre porcentajes al básico, y eso fue lo que nos confirmaron en la aceptación”.

“De esta manera terminamos un acuerdo anualizado, con esta primera actualización en el mes de mayo y hasta el mes de marzo de 2025”, cerró Hurtado.

Según se informó las variaciones de IPC a aplicar en las actualizaciones salariales se calcularán como una media ponderada del cincuenta por ciento (50%) del IPC elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén y el cincuenta por ciento (50%) del IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.D.E.C.) para el total nacional.

El bono a municipales, afuera

Dentro de la oferta que presentó la Municipalidad en la mañana del jueves, se incluyó una suma de carácter extraordinario, no remunerativa y no bonificable de 150.000 pesos, de la cual quedaba excluido el intendente y los secretarios. Este finalmente no se aplicará, ya que la propuesta aceptada no lo contemplaba.