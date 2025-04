Parque Agroalimentario de Neuquén: se anunció la fecha para las reservas de 30 lotes

image.png

Además, explicó que “en el momento de recepción, el interesado podrá elegir el lote deseado entre los que aún estén disponibles. Una vez seleccionado, ese lote quedará reservado y se eliminará del listado de opciones para los siguientes”.

Molina agregó: “Una vez reservado el lote, se procederá a la firma del compromiso de compra y se establecerán los plazos para completar el pago restante, según las condiciones acordadas”.

Desde el Gobierno indicaron que para más información o para solicitar un modelo de carta de intención y datos de la cuenta en la que hay que transferir el monto de reserva, los interesados podrán escribir a: [email protected]

Cómo es el proyecto del Parque Agroalimentario de Neuquén

El 21 de marzo, el gobernador Rolando Figueroa presentó el Parque Agroalimentario de Neuquén (PAN) en el Mercado Concentrador, junto a directivos de la organización y autoridades provinciales y locales.

Este desarrollo cuenta con 30 lotes de hasta 2.000 metros cuadrados diseñados para la instalación de depósitos, centros logísticos e industrias agroalimentarias "que potencien la diversificación y transformación de alimentos, generando valor agregado y mano de obra local" expresaron desde el Gobierno Provincial.

En ese entonces, el Gobernador Rolando Figueroa había dicho: “Tenemos que preparar este Neuquén para todo lo que viene”, y agregó: “Es con un Estado presente y con una buena monetización del subsuelo, con lo que vamos a lograr el desarrollo de ese Neuquén que viene en el post Vaca Muerta”.

Desde el Gobierno declararon que "el Mercado Concentrador dio un paso más en el apoyo a productores y empresas locales". Comunicaron que la inversión aproximada es de 30 millones de dólares.

“El Estado hay que ordenarlo para redistribuir. No se puede distribuir lo que uno no tiene, pero ordenar por ordenar en sí mismo, sin generar motores de aceleramiento para la economía, no sirve absolutamente para nada. Creemos en un Estado presente, en una forma de vida y en que el Estado en Neuquén tiene que acompañar el crecimiento de la ciudadanía”, subrayó Figueroa en marzo.