Patricia Jure: "Grabois es una cañita voladora y la bronca tiene que ir para la izquierda"

Patricia Jure sabe que llega un tiempo en que el sol no puede taparse con la mano en la provincia de Neuquén. Pero la realidad de una crisis que golpea con la pobreza y la inflación, no siempre se traslada a un candidato capitalizador de broncas. La precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en la lista “Unidad de Luchadores y la Izquierda” cree que la bronca tiene que ser capitalizada por ese sector, de cara a las elecciones PASO del 13 de agosto. A nivel local la acompaña Nicolás Mc Namara y en la presidencial va con la boleta de Gabriel Solano y Vilma Ripoll. Dijo que Grabois le hace el juego a Massa y que la izquierda no puede ser solo “electoralista” y que su compañera de interna, Miryam Bregman, está en un proceso de “adaptación con el kirchnerismo. Conversó con LMNeuquén .

En esta elección todo el mundo está haciendo un balance de todas las promesas de 40 años de democracia. La revolución productiva, el salariazo, la pobreza cero. Terminar con la deuda externa, la heladera llena y el asadito Hoy hay una situación calamitosa de una desocupación récord, del salario más bajo de Latinoamérica, de las niñeces padeciendo esta situación y un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Te están diciendo que te van a dar palo, ajuste, que van a seguir con FMI, que van a pagar la deuda externa, que van a la reforma laboral, que van a la reforma jubilatoria que Macri no pudo terminar. La clase trabajadora está en una encrucijada. El Frente de Izquierda en este escenario tiene una tarea y por eso tenemos un debate no hemos tenido un debate. Propusimos un congreso para tener un debate y considerar que la izquierda no puede jugar un papel testimonial, que no puede ser electoralista. Nuestra crítica a la compañera Miryam Bregman es que mientras el país empezaba a prenderse fuego y procesos de lucha estaban en curso, se lanza una candidatura, un año y medio antes de las PASO. La gente cree que la izquierda está en cualquiera, que solamente le importan las elecciones, mientras los trabajadores están cada vez más desocupados o empobrecidos, y propusimos un congreso para discutir esto.

Patricia Jure (2).jpg Patricia Jure es precandidata a diputada nacional por el FIT en Neuquén. Sostuvo que el primer contacto con la gente son en los comedores donde le Polo Obrero hace 5 mil raciones de comida por la pobreza. Claudio Espinoza

—¿Y en Neuquén cómo está plantada la izquierda? Pareciera que el electorado no da importancia a esa interna, salvo la gente de nicho.

Hay diferencias importantes. El primer diputado del Frente de Izquierda nació aquí en esta provincia. Ahora en la Legislatura tenemos dos bancadas y en el Concejo Deliberante dos. Ahora, ¿Qué hace la izquierda ante esto? Trata de conservar su nicho, trata de conservar el lugar de confort, no organizarse con la clase trabajadora en la calle, en los barrios, allí donde están reclamando trabajo genuino. Cuando nacimos con una declaración de principios, uno de los puntos principales es la independencia política de todos los partidos patronales. Y estamos comenzando a tener importantes diferencias fundamentalmente con el partido de Miriam Bregman que nosotros consideramos está en un proceso de adaptación con el kirchnerismo no solamente porque se retiran en una votación en el congreso que le da la mayoría al kirchnerismo para poder lograr una ley de un impuesto especial para la Policía Aeroportuaria, sino por sus declaraciones.

—¿Con el kirchnerismo te referís a Unión por la Patria?

A todos ellos. A todos ellos, porque no hay diferencia. Ahora te voy a decir.

—¿No hay diferencia entre Massa y Grabois?

Grabois está conteniendo los votos de los que no pueden ni con un broche votar a Massa. No tienen ni siquiera un candidato peronista. Además ya se acaba de sentar con el embajador yanqui. No me importa si el embajador yanqui no fue a Mahoma. O Mahoma fue en la montaña. Grabois y el embajador yanqui se reunieron. Por lo tanto, juega un papel contenedor el Frente de Izquierda ante esto, no puede tener una política de adaptación. No puede haber un miembro del Frente de Izquierda que diga que ponga en duda si hay corrupción, si es corrupta o no es corrupta Cristina Kirchner y todo su grupo. De la misma manera que se debería sentar en el banquillo de los acusados a Macri. Un planteo de ese tipo coloca a la izquierda, de rueda auxiliar del kirchnerismo. Y no nacimos para eso. Nosotros tenemos que estar con los desocupados y con el movimiento piquetero. Y ahí tenemos otra diferencia política.

—¿Y acá en Neuquén crees que va a ser distinto? Las elecciones para gobernador marcaron algo. ¿Qué se juega en lo nacional?

Estamos haciendo una campaña hablando siempre lo del voto bronca que puede dispararse para cualquier lado. Puede dispararse para el voto en blanco, para el lado de Milei aunque en estos últimos días se le está pinchando el globo porque finalmente termina manifestándose que es la re contra casta de la venta de candidaturas y demás además le bajaron el pulgar, ya cumplió su función de rebeldía por derecha frente al descontento con el gobierno actual. Pero muchos de los votantes de Milei no están de acuerdo ni con la venta de niños, ni con la eliminación de la ESI, ni con la negación de los 30 mil desaparecidos en la dictadura. Un voto de bronca lo tiene que canalizar la izquierda, la rebeldía tiene que por izquierda.

Patricia Jure (1).jpg Pattricia Jure sostuvo que el peronismo se quedó sin candidatos para prsidente y lo eligió a Massa. Claudio Espinoza

—¿Qué opina sobre la abstención? La gente que se rebela y no va a votar.

Pueden hacer muchas cosas, no ir a votar y bancarse la multa, votar en blanco o anularlo. Nosotros llamamos a que reflexionen. Porque entendemos su bronca. Nosotros queremos llamarlos a que canalicen la bronca utilizando a Gabriel Solano y a Patricia Jure en Neuquén para que castiguen. A los candidatos del poder, del ajuste y de la represión, porque todos están prometiendo ajuste y represión, hacen como una competencia para ver quién es el más derechista de todos los candidatos. Golpeando, hablando con la gente nos hemos encontrado y ganado muchos votos de quienes dicen yo soy kirchnerista. No voy a votar a Massa y a Grabois que es una cañita voladora. Entonces lo llamamos a que nos voten a nosotros. No que se tengan que bancar una multa. Se tiene que manifestar aunque el voto en blanco es una expresión de esa de esa manifestación de bronca.

—¿Cuál es el perfil de persona o elector o militante que se acerca a la izquierda en Neuquén hoy? ¿Se renueva o están siempre los mismos? Da la impresión de que los dirigentes son los mismos.

Hay de todo. Hicimos muy buena elección en Cutral Co, en Plaza Huincul con jóvenes que se han postulado y son la expresión de la izquierda que se planta ante Rioseco y el MPN. Se acercan muchas mujeres que sostienen a su familia en soledad. Y se acercan desde el lugar más próximo que tenemos que son las 5 mil raciones de comida que prepara el Polo Obrero en cada uno de los barrios de esta provincia, de esta ciudad. Ese es el primer contacto que tenemos. Desgraciado contacto porque no podés comer en tu casa. Esa posibilidad nos permite sumar a las compañeras y a los compañeros en las asambleas luchar por ese trabajo, explicar cuál sería la salida para no estar hundidos en la pobreza y en la miseria toda la vida. Si uno se pone a pensar si este país sigue así no nos alcanza esta vida para tener una casa. Hay una sensación de que esto va a estar peor. Que ganen quienes ganen de los políticos capitalistas, esto va a estar peor. Que uno nunca va a tener un trabajo genuino. No vamos a tener una vivienda. Por eso hay una desmoralización. Y nosotros estamos llamando a la clase trabajadora a actuar.