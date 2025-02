Pese a que falta obra pública, incendiaron costosos caños en un municipio neuquino

La imagen del atardecer en el alto de la ciudad bien podría haber sido el símbolo de la decadencia. Una nube de humo negro se alzó sobre la Avenida Traful y cubrió parte del Barrio Juan Manuel de Rosas de Centenario . No era una vivienda, ni un vehículo en llamas. Eran los caños de PVC de una obra pública abandonada hace años que volvían a prenderse fuego.

Bomberos y Policía llegaron al lugar tras el llamado de los vecinos, pero no había mucho por hacer: el fuego ya había consumido gran parte del material y todo el vecindario, acostumbrado a lidiar con olores nauseabundo de esa obra pluvioaluvional que quedó inconclusa, filmaron las llamas y el humo negro que se vio desde varios puntos de la ciudad.

SFP Obra abandonada calle traful caños y liquidos (5).JPG Los caños de la obra pública abandonada en la Avenida Traful en Centenario. Es un material costoso que está siendo vandalizado. Sebastián Fariña Petersen

Los caños habían quedado a la intemperie desde septiembre de 2023, cuando el exministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, en plena campaña presidencial de Sergio Massa, dejó en suspenso la obra pública en todo el país.

Obra pública: cuándo y por qué se abandonaron los trabajos

Con la paralización, la empresa Perfil SRL desmontó el obrador y se retiró ante la falta de cancelación de los certificados de obra, algo que sucedió en toda la provincia, con edificios y rutas. Desde entonces, el proyecto quedó en un limbo de deudas, denuncias de contaminación y abandono.

El fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, Maximiliano Breide Obeid, tiene en su poder la causa judicial que rodea a la obra, aunque el material incendiado ya no pertenece a la empresa, sino que está bajo la órbita de la Municipalidad de Centenario, a través de la Secretaría de Planificación y Ordenamiento Territorial. Es que después de la denuncia, el estado municipal intervino para poder reactivar la obra.

Si bien la burocracia sigue su curso, en Centenario algunos vecinos parecen haber encontrado la forma más rudimentaria de resolver el problema y no es otra cosa que prender fuego. El material ya había sido incendiado y es muy costoso.

Prendieron fuego caños abandonados de obra pública en Centenario.mp4

Obra mala, desde el arranque de la gestión

El entubamiento de la Avenida Traful, que en la pandemia se licitó por más de $1.300 millones, cuyos trabajos quedaron frenados, con caños a la vista y enormes lagunas donde se depositan líquidos cloacales.

“Se realizará una pulverización dirigida al agua estancada por la peligrosidad que implica para la salud de la población, así como para la forestación y animales domésticos. El producto a emplear es de uso doméstico, por lo que es de baja toxicidad”, informaron desde la comuna.

La obra se adjudicó a la UTE Servipet SA –Perfil SRL, con fondos nacionales delegados a la Municipalidad de Centenario. Según pudo saber LMNEuquén, hay una deuda vieja, de alrededor de $323 millones, que no se ajustó a la inflación. El monto está bajo análisis de auditoría, no se pagó, y la obra no se terminó nunca.