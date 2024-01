Freno de la obra pública en Centenario: desinfectan una avenida contaminada por las cloacas

La obra se frenó por falta de pago de certificados, y está dentro de una auditoría interna que está haciendo la Municipalidad de Centenario, a través del secretario de Hacienda y Finanzas, Leandro Lucero . Ya venía frenada desde la gestión del ex ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis .

SFP Obra abandonada calle traful caños y liquidos (7).JPG La obra de entubamiento quedó paralizada en Centenario. Es similar a la de la calle Necochea en Neuquén capital. Es obra pública financiada de Nación. Sebastián Fariña Petersen

Por este motivo, la comuna decidió, de manera temporaria, “desinfectar” la obra, que es un foco de contaminación por líquidos cloacales al aire libre.

“Se realizará una pulverización dirigida al agua estancada por la peligrosidad que implica para la salud de la población, así como para la forestación y animales domésticos. El producto a emplear es de uso doméstico, por lo que es de baja toxicidad”, informaron desde la comuna.

Los trabajos se realizaron en horas de la noche del martes, poco después de las 20:30 y se prolongaron por el transcurso de tres horas.

La obra de la Avenida Traful quedó en medio de un rebombeo cloacal, y presenta filtraciones. Repararla implica una inversión enorme y la imposibilidad de detener el sistema de rebombeo, que recoge los residuos de gran parte de la meseta y los barrios más grandes de Centenario.

Obra pública: deuda y auditoría

La obra se adjudicó a la UTE Servipet SA –Perfil SRL, con fondos nacionales delegados a la Municipalidad de Centenario. Según pudo saber LMNEuquén, hay una deuda vieja, de alrededor de $323 millones, que no se ajustó a la inflación. El monto está bajo análisis de auditoría, no se pagó, y la obra no se terminó nunca.

SFP Obra abandonada calle traful caños y liquidos (11).JPG La obra quedo abandonada en una zona donde pasa la Alta Tensión. LA Municipalidad quedó debiendo a la UTE ante la falta de trasferencias de Nación. Sebastián Fariña Petersen

Los trabajos de la avenida Traful comprendían la ejecución de un parque lineal sobre la avenida, contemplando la construcción de asfalto, cordón cuneta, senda peatonal, bicisenda, alcantarillas, iluminación y parquización, además de una importante obra hídrica que busca mejorar la calidad de vida para los vecinos y vecinas.

A las claras, poco y nada de esto se hizo, y desde hace una año que la obra es blanco de críticas de los vecinos que viven alrededor de la alta tensión y conviven con los deshechos cloacales.

La Avenida Traful pasa por debajo de la red de 132.000 voltios, y la Municipalidad recibió de manera indirecta, a través del EPEN una recomendación para parar los trabajos, debido a las normas estrictas que tiene la concesionaria de la alta tensión, Distrocuyo SA.

Por ahora, los trabajos están paralizados. Y la obra no tiene relación a lo que se proyectó en su momento: un sector parquizado, con bancos y libre de contaminación, para los vecinos de los sectores más postergados de Centenario. Hoy, es un "inodoro" donde se descargan los residuos de los barrios de la meseta.