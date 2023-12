Piden que finalicen las obras de la escuela 32 para el próximo ciclo lectivo

Cansados de que no se cumplan los plazos acordados, los padres de la escuela 32 de Barrancas solicitaron que se concluyan las obras en el edificio para poder comenzar el ciclo lectivo 2024. Aseguraron que los niños no pueden seguir asistiendo a clases en tráilers, ya que estos no están en condiciones y cuando corre viento son sumamente peligrosos.