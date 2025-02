Piedras y cristales una nueva tendencia entre los que buscan cuidar su energía

Son muchas las personas que eligen lucir piedras naturales como colgantes o en llaveros pero no lo hacen solo por belleza, sino que para resguardarse.

"Un día buscando una piedra especial encontré una que me llamó mucho la atención y ese fue el inicio de un intercambio de piedras y cristales que visualicé como emprendimiento para después de jubilarme", contó Saadi, quien además es docente, técnico en Recursos Humanos y comunicador popular.

IMG_9711.JPG

El artesano recordó que su búsqueda fue motivada por una relación con con sus ancestros que tenían una historia con la artesanía y además con la energía.

"Hoy son muchos los que buscan reactivar su energía, la gente está en una búsqueda, está aflorando su conciencia. Es como que en su ADN está circulando toda esta información y la está sacando a la luz", explicó el artesano en relación a este flamante interés de muchas personas sobre llevar consigo la piedra adecuada.

Saadi recordó que ya los indígenas llevaban usaban los cristales para medicina, amuletos y hasta de manera mágica.

"En este momento hay terapias de sanación con cristales. En Reiki, por ejemplo, también se usan cristales para hacer sanación a distancia. Hay muchas terapias que usan cristales para su proceso de sanación", describió.

IMG_9690(1).JPG Omar Novoa

Propiedades energéticas

Hay cristales que son más conocidos que otros e incluso uno que es la estrella que es la turmalina negra. Una piedra muy buscada por sus propiedades de protección.

"Este cristal por ejemplo llama mucho la atención a la gente cuando se carga de energía y explota. No es que hace pum, sino que se desintegra, se vuelve polvo. Entonces lo que eso significa es que estuvo protegiendo a la persona que lo llevaba", describió.

Cuando una persona pierde un cristal, significa según este artesano que ya no lo necesitaba más. "Si se te perdió, es que ya no lo necesitabas más. Es que la energía de protección en vez de hacerte daño a a vos se sacrificó por vos y se fue", describió.

Entre las piedras y cristales más buscados están la turmalina, amatista, cuarzo rosa, cuarzo verde, lapislázuli.

IMG_9697(1).JPG

También hay otras que están empezando a tener más presencia como el ónix, el ojo de tigre, la cornalina, la turquesa. Y hay piedras que son más raras, como la shungita rusa.

"A esta piedra la llaman la piedra inteligente. Opera en distintos campos, especialmente en el campo de la salud", describió, quien dijo que tiene muchas anécdotas sobre la acción de las piedra.

El artesano contó que hace un tiempo se le acercó una persona preocupada por la falta de trabajo, y que se llevó una piedra con mucha fe.

"Al año me llama la hija que quería comprar la misma piedra que su mamá. Ahí no más me contó que su mamá se había podido hacer una ampliación en su casa porque había conseguido trabajo. Se había llevado un citrino, la piedra de la prosperidad, al igual que el ojo de tigre y la pirita. Yo entiendo que tiene que ver con armonizar las emociones", aclaró el hombre.

Saadi dijo que las piedras te estabilizan. "Yo lo relaciono como que al estar armonizado emocionalmente te permite una búsqueda diferente, con más confianza, con mayor estabilización", afirmó el artesano quien además aseguró que hay una conexión de la persona y la piedra que elige.

"Yo siempre digo que esto tiene una un fundamento, uno cuando camina hay 1000 piedras y solo una es la le llama la atención y la que uno recoge. Bueno, acá en mi mesa vos podés ver alrededor de 800 cristales, pero hay uno que ves primero y ese es el que la persona se lleva. Es la piedra que te eligió porque esa es la energía que tenés que trabajar", concluyó.