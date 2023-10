Pietro no se pierde la elección de este domingo y viene a "votar" a Neuquén

Silvina Corsiforti llegó al valle hace apenas un año con él. Venían de Tierra del Fuego. "Yo soy de Quilmes, Buenos Aires, pero en 1996 me fui de vacaciones al sur y no volví más. Asi que Pietro es fueguino, y ahora estamos viviendo en Cipolletti. Trabajo en la panadería Newen y del sur no nos vamos más", contó, en diálogo con LMNeuquén.