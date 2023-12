La Municipalidad de Neuquén junto con la Policía de la Provincia desbarató en la tarde de este viernes un centro de distribución clandestino de pirotecnia en una vivienda particular del Bajo neuquino. Resultó ser un enorme cargamento valuado en unos 20 millones de pesos, que se suma a los 5 millones de pesos que se decomisaron en distintos operativos durante este mes.

No obstante, constataron que había una vinculación entre un domicilio denunciado con las personas detectadas en la vía pública con la tenencia y venta de elementos de pirotecnia, cuando está prohibido por la legislación municipal y provincial.

“Se le dio intervención a la Comisaría Segunda porque desde el área de Comercio, no podemos ingresar en una vivienda particular. Esto dio lugar a que pudiéramos gestionar rápidamente una orden de allanamiento y, cuando se ingresó, el personal quedó sorprendido de la cantidad, era un cargamento", relató Cagol.

La funcionaria dijo que incluso muchos de los productos todavía conservaban su embalaje original y, dada la cantidad, aún estaban haciendo el recuento del material secuestrado. Lo que también llamó la atención tanto del personal policial como de Comercio, fue en el lugar donde estaba acopiado. “La verdad es que es impactante la cantidad y también que estuvieran en el garaje y, sin medidas de seguridad, con altas temperaturas, como hemos tenido, podría haber sido una tragedia para el propio dueño de la vivienda con toda esta cantidad de pirotecnia”, observó la subsecretaria de Comercio.

pirotecnia- secuestrp- allnamaiento- bajo neuquino-2.jpg

Prácticamente en vísperas de Año Nuevo, la funcionaria dijo que “más allá del valor económico, lo que significa esto es sacar la pirotecnia de circulación. Iban a ser comercializarlos con esta metodología de pequeños revendedores. Este lugar era un centro de distribución importante que, por suerte, pudimos llegar a raíz de esta denuncia y secuestrar esta cantidad increíble. Estamos contentos por haber podido llegar a tiempo”.

La funcionaria recordó que desde el municipio se procedió a realizar desde noviembre, en el marco de la mesa interinstitucional con áreas de gobierno provincial y de la Municipalidad, operativos aleatorios en los puentes y en el ETON.

pirotecnia- secuestrp- allnamaiento- bajo neuquino-3.jpg

Estimó que este cargamento pudo haber sido ingresado a la provincia con anticipación a estos controles. “Esto va a dar lugar a una investigación porque tienen etiquetas de quienes las trasladaron así que hay que ver si estaba declarado. La complicación se da porque en Río Negro no está prohibida la circulación, la tenencia y el uso, entonces si es si es una empresa que trae de Buenos Aires a Río Negro no está incumpliendo ninguna normativa. Es una cantidad importante, no creo que te haya sido un ingreso hormiga”, consideró la funcionaria municipal.